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黃金周逾63萬內地客訪港 較疫情前少

2023-05-05 列印
■旅監局行政總裁方安妮表示，共接獲453個內地入境旅行團登記，涉及約1.3萬人次，比以往每日平均200團少。
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內地五一黃金周假期前日結束，5日假期共62.5萬有內地旅客放港，比2019年疫情前少。旅監局行政總裁方安妮表示，共接獲453個內地入境旅行團登記，涉及約1.3萬人次，比以往每日平均200團少。

不少旅客都選擇個人遊來港，及要求深度旅遊。方安妮表示，局方每日都派員巡視旅遊景點，沒有接到投訴，到餐廳的秩序亦大致暢順，由於食肆不在旅監局管轄範圍內，當局在監管團餐、分散人流方面仍有困難，希望食肆合作協調分散人流，否則可能需要將之納入規管。

早前有報道指，發現有導遊介紹景點的資料有誤，或多次團餐只於同一食肆且菜式重複，方安妮稱感到不開心，會提醒業界不可作不專業行為。
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