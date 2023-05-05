黃金周逾63萬內地客訪港 較疫情前少

不少旅客都選擇個人遊來港，及要求深度旅遊。方安妮表示，局方每日都派員巡視旅遊景點，沒有接到投訴，到餐廳的秩序亦大致暢順，由於食肆不在旅監局管轄範圍內，當局在監管團餐、分散人流方面仍有困難，希望食肆合作協調分散人流，否則可能需要將之納入規管。
早前有報道指，發現有導遊介紹景點的資料有誤，或多次團餐只於同一食肆且菜式重複，方安妮稱感到不開心，會提醒業界不可作不專業行為。
人工智能（AI）潛力無限，本港有食肆與養殖戶合作，以AI系統在室內飼養軟殼蟹，指揮機械臂餵食、清潔，並透過影像辨識，當螃蟹脫殼一刻即撈起，以生產優質軟殼蟹，啖啖肉之餘，膏豐甘膄，而養殖成本亦較便宜，料...
2023-05-05
雲南保山市隆陽區周二深夜發生兩次4級以上地震，截至昨午至少造成10人受傷，約2800間房屋損毀。四川宜賓市興文縣昨午亦同樣發生兩次4級以上地震，當局暫時未收到傷亡和財產損失報告，而川渝多地都有震感。雲...
2023-05-04
天文學家首次捕捉到一顆垂死的類太陽恆星，在短時間內將一顆行星吞噬的過程，這可能也預示了地球最終將被太陽吞噬的命運。智利的雙子星天文台捕捉到這個距離地球1.2萬光年的現象，該顆垂死的類太陽恆星已存在10...
2023-05-05
新地旗下大埔白石角University Hill第2A期昨日進行次輪銷售，共發售216伙，包括191伙以價單方式推售及25伙以招標方式發售，其中191伙價單單位即日沽清，項目經兩輪銷售後，共售出348...
2023-05-05
美國聯儲局加息0.25厘，市場憧憬息口見頂，加上內地五一假期結束，北水及A股重開，在內銀及內險股領漲下，恒指昨日向好，惟未能重返2萬點大關，收報19948點，升249點，大市成交金額1053億元，按日...
2023-05-05
利華古遜上輪德甲賽和柏林聯正式宣告無緣爭標，但仍要為前4名歐聯席位而戰，今晚主場對護級球隊科隆，矢志全取3分，並以勝仗為下周歐霸4強首回合作客羅馬壯行色。該隊前鋒穆沙戴亞比近況回勇，加上過往對科隆時又...
2023-05-05
周吉佩（吉吉）以「死唔斷氣」精神，在《中年好聲音登峯之戰》勝出。被指爆冷奪冠的他，形容自己似足去年澳門打吡賽，曾志偉愛駒「不醉無歸」從後居上贏馬的狀況，吉吉坦言想成為志偉嘅愛駒：「我成世人都係喺落後位...
2023-05-05
上屆特區政府提出收回粉嶺高球場部份土地，用於興建房屋，引起社會爭議。支持者認為，本港地少人多，房屋短缺，改變某些土地用途，乃急市民所急；反對者則力陳，粉嶺高球場具有極高的生態保育價值，亦是舉行國際大賽...
2023-05-05
昨晚谷戰唯一錦標是聖佐治挑戰盃，結果由潘頓策騎黎廄「勝神威」大熱險勝，騎練另贏「萬眾開心」攜手起孖，潘頓最後更成為騎師王。至於告東尼全面搏殺得手，憑「旺鋪永勝」、「爆谷」和「又龍串鳳」中三元，後兩駒都...
2023-05-04