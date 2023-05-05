疑用假「紅衫魚」增值八達通 情侶被捕

將軍澳善明邨一間便利店，上月30日收到5張分別面值100元的偽鈔，有人用這5張偽鈔增值八達通卡，事後店長揭發事件報警。警方翻查閉路電視後鎖定疑犯，於周二在善明邨拘捕一男一女，並在被捕男子身上檢獲共24張分別面額100元的偽鈔，面值合共2400元。



被捕兩人為情侶關係，55歲姓區男疑犯，報稱是建築工人，警方在其身上搜出18張相同編號的100元偽鈔，以及6張印刷粗糙、無編號的100元偽鈔，以涉嫌「管有偽鈔」將其拘捕；19歲姓劉女疑犯報稱無業，警方以涉嫌「行使偽鈔」將其拘捕。