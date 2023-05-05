冰協向港協提交報告：企業管治總有改善空間

港協暨奧委會昨收到冰協就播放國歌出錯事件，提交的書面調查報告，以及就其企業管治提出的改善方案。冰協在報告中，承認領隊關婉儀未能確保國歌準確播放，即使是忙碌或是無心之失，仍有需要改善。



冰球港隊2月底於波斯尼亞作賽，主辦方賽後播放國歌時出錯。港協要求最遲在昨日提交書面報告，否則將暫停其會籍。港協指，正審視冰協的報告內容，將適時召開董事局會議商討。



報告重申指，確認國歌的工作未夠完善，不等同不莊嚴地處理國歌。冰協同意在企業管治上，總有改善空間，並會就有關議題，答覆港協暨奧委會的問題。