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疫後首度復辦五四升旗禮

2023-05-05 列印
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昨日為「五四運動」104周年，香港各界青少年活動委員會在金紫荊廣場舉行五四升旗禮（圖），是3年疫情後首次復辦，19個參與活動的制服團隊全部以中式步操列隊。

青少年制服團在銀樂隊奏樂下步操進場，由代表宣讀五四宣言。政務司司長陳國基、中聯辦副主任陳冬等擔任主禮嘉賓。約1500名中小學生觀禮，期間揮舞國旗和區旗。陳國基表示，見到來自學生彰顯愛國情操，深感自豪和鼓舞。
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