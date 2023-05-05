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加國議員稱在港家人受恐嚇 外交部：中方從沒有干預

2023-05-05 列印
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加拿大傳媒報道，情報部門早前接獲消息，中國政府可能針對一直批評北京的保守黨議員莊文浩，恐嚇其在港家人。外交部發言人毛寧反駁，中方從來沒有干涉、也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。

外交部發言人毛寧表示，中方堅決維護自身主權、安全發展利益，堅決反對任何干涉中國內政、損害中國利益的行徑。中國駐多倫多總領館發言人則批評指控屬炒作及誣蔑。

加拿大總理杜魯多表示，已下達指示，若再有議員及家人受威脅，情報單位要立即彙報。莊文浩則指，從報道得知在港家人可能受威脅，批評安全情報局沒知會自己。
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