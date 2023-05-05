理大研近視防控鏡片 獲日內瓦特別大獎

理工大學工業及系統工程學連同眼科視光學院，共同研發一款近視防控鏡片，防止6至18歲兒童及青少年近視加深，獲得日內瓦州特別大獎及評審團嘉許金獎。



團隊對18名9至15歲，正佩戴防控鏡片的兒童作臨牀研究，發現他們持續佩戴約10個月後，僅增加13度近視，比平均一年加深75度的速度慢6倍。鏡片遠看與一般鏡片一樣，但鏡片上有一圈圈紋路，工業及系統工程學講座教授張志輝表示，鏡片上的紋路是「光學離焦」，一方面矯正視力，亦可以將光線稍微聚焦在視網膜前方，減慢眼球拉長速度。



第48屆瑞士日內瓦「國際發明展」圓滿結束，曾用於「天問一號」火星採測任務的火星相機，亦獲評審團嘉許金獎及羅馬尼亞特別大獎。