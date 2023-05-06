■「奇妙年華」馬主張宇人贊同黃昏馬安排，但擔心拉走部份食肆晚市生意。

香港夏季愈趨炎熱，酷熱日數愈來愈多，連跑馬安排都受影響。香港賽馬會昨宣佈推行黃昏賽 ，6、7月起將日馬賽事，由一般中午12時許至1時開跑頭場，改為4時舉行，今個馬季共7次黃昏賽事，全在沙田馬場舉行。馬主和練馬師均支持舉行黃昏賽，可減低馬匹中暑風險。但飲食業界坦言，食肆晚市生意料受影響。馬會7次黃昏賽將於6至7月舉行，日期為6月4日、10日、18日和25日；以及7月1日、9日和16日。首場賽事將延至下午4時、預計當氣溫降低時舉行；若當天有10場賽事，尾場將於晚上8時50分舉行；若當天舉行11場賽事，尾場則會於晚上9時30分開跑。馬會正與政府部門和運輸機構等商討安排，並會調整場外投注處、電話投注服務及馬場餐飲設施的服務時間，確保黃昏賽順暢進行。頭場6月4日 尾場最夜9:30馬會指，天文台及該會天氣監察記錄的分析顯示，2018至2022年間的6月和7月，酷熱天氣日數較10年前，增加近兩倍至99日；而去年6月和7月的數據亦反映，氣溫在中午過後升至最高，然後逐漸下降。翻查資料，馬會對上一次黃昏馬賽事在1991年舉行。馬會行政總裁應家柏稱，黃昏賽有助保障馬匹及賽事參與者福祉和安全，會將視乎今次效果，考慮在未來6月、7月馬季，繼續黃昏賽事安排。賽馬事務執行總監夏定安說，馬會率先將「暑熱壓力指數」，應用於賽馬活動，並採取相應緩解措施，包括使用工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟及獸醫監察健康情況。練馬師羅富全表示，夏天馬匹容易出汗和中暑，於下午4時才開跑，「收咗陽光，點都好啲」。「威力奔騰」馬主曾炳威說，大部份黃昏賽事都在周日舉行，馬迷不用趕收工前往馬場；「哥兒」系馬主蕭劍平則說，新加坡和杜拜都有跑黃昏馬，認為對騎師和馬匹均是好事，但馬迷或許要重新適應時間，調整入場安排。馬主張宇人：是好事「奇妙年華」馬主張宇人亦贊同安排，對賽駒是好事，馬匹勝算方面，他指所有馬都改跑黃昏賽事，整體狀態相若，估計不會有明顯變化，相信練馬師或要在訓練及餵飼馬匹上做調整，讓賽駒盡快適應跑黃昏馬。身兼飲食界立法會議員的張宇人認為，逢周三夜馬都影響食肆生意，周六日黃昏馬料拉走部份食肆晚市生意。餐飲聯業協會會長黃家和亦料有影響，但反可刺激下午茶和消夜生意，馬場內只販賣小食和啤酒等，「睇完馬點都要出去醫肚」。