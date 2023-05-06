滙豐股東會 分拆及股息特別議案不獲通過

滙豐控股股東周年大會昨在英國伯明翰舉行，由小股東提出的兩項議案，即重組亞洲業務及穩定派息，均遭逾80%的反對票否決。動議兩項議案的小股東代表呂宇健到場與會。會議期間，多名股東打斷主席杜嘉祺發言，被驅逐離場。



滙控股東會上有18項議案，最後兩項由「分拆滙控關注組」召集人呂宇健等小股東動議，分別是重組亞洲業務，以及將派息恢復至疫情前水平。會議開始前，呂宇健在facebook發文指，已到達伯明翰會場，再次呼籲股東投票支持。會議開始後，滙控行政總裁祈耀年、主席杜嘉祺等人輪流發言，但期間多位股東多次打斷發言，主要批評滙控「漂綠」。杜嘉祺嘗試勸導不果，發出最後警告，最終要求工作人員將相關股東驅逐離場。



呂宇健在會上質問，滙豐收購英國矽谷銀行時，祈耀年出售自己所持股票，是否「偷步賣股」。杜嘉祺回應指，祈耀年擔任集團行政總裁以來，從未自願出售任何滙豐股份。而據年度獎勵措施計劃，董事必須出售股份支付稅款及其他債務，強調有關交易由系統自動處理。杜強調，祈耀年和自己一樣，對公司未來充滿信心。此外，呂宇健亦質疑股東大會投票表格的設計，指集團試圖就16至18項決議案，即米特蘭撤回運動、重組亞洲業務及恢復派息水平等三項決議案，作引導性投票。



滙控股東會約香港時間昨晚8時完結，晚上10時半正式公佈決議案投票結果。杜嘉祺指，重組亞洲業務和穩定派息兩項決議案，不達最少75%贊成票的門檻，遭逾80%的反對票否決。杜嘉祺表示，按大約50%的投票率推算，平保的票數約佔大會投票所有票數18%至19%。意味上述兩項議案主要是平保投贊成票。他指大部份投資者，包括小股東，都支持董事會對所有決議案的立場。今後集團將可專注執行策略、推動更強的業務表現，為投資者創造更大價值。



至於滙控亦建議股東反對的第16項決議案，也遂其所願遭逾96%反對票否決。其他所有決議案均獲通過。