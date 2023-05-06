蔡若蓮：小一開班線不能無止境下調

另外，有傳救世軍屬下兩間港島東區津小中原慈善基金學校及韋理夫人紀念學校計劃合併。救世軍回覆傳媒查詢時表示，因應港島東區學生人口下跌，以及要回應社會需要和善用資源。
辦學團體今年4月中旬已表達有意重組，而中原慈善基金學校亦將在新學年停止招收小一學生，有關安排有待教育局批准後，另行公佈。
香港夏季愈趨炎熱，酷熱日數愈來愈多，連跑馬安排都受影響。香港賽馬會昨宣佈推行黃昏賽 ，6、7月起將日馬賽事，由一般中午12時許至1時開跑頭場，改為4時舉行，今個馬季共7次黃昏賽事，全在沙田馬場舉行。馬...
2023-05-06
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美軍使用更多菲律賓軍事基地，但這並非要對任何國家採取「進攻行動」。他又強調，一旦中美在台海爆發衝突，美國不會要求菲方派兵。外交部發言人毛寧（見圖）表示，近期美台不斷加大軍事勾連，美國25家軍火商組團竄台，與民進黨當局舉行所謂防務論壇，再次表明美方正在把台灣變成「火藥桶」，遭殃的是廣大台灣同胞。 毛寧重申，美方對台售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方一貫堅決反對，再次敦...
2023-05-06
中國國務委員兼外長秦剛，在印度出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫，就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫...
2023-05-06
新盤氣氛熾熱，現樓會所更搶先曝光，由新地發展的元朗The YOHO Hub第B期已屆現樓，早前首度開放現樓會所予傳媒參觀，同系第C期則已獲批預售同意書，涉939伙，料短期內將應市。 元朗The ...
2023-05-06
美國地區銀行問題懸而未決，再次觸發投資者恐慌情緒，隔晚杜指連跌4日，但美期反彈下，港股昨日反覆造好。恒指重上2萬關，收報20049點，升100點，成交982.8億元，不足1000億，較上日減少6.7%...
2023-05-06
英超排倒數第4的列斯聯，在尚餘4輪下急聘名帥艾拿迪斯領軍，今晚第一擊就要作客挑戰一哥曼城。外號「大Sam」的艾帥甫上任即向藍月主帥哥迪奧拿、利物浦領隊高普等人「挑戰」，指自己的領軍經驗比兩人更豐富，又懂得如何去守死對方射手。大Sam有往績支持，今仗有望令以中堅羅賓高治為首的防線變得滴水不漏，捧讓球受讓兩球「客勝」。 列斯聯在上輪英超護級大戰作客1:4大敗給般尼茅夫後，周三宣佈辭退在內僅2個半月的領隊查維加西亞，邀請著名的英超護級專家艾拿迪斯出山，領軍打護級戰。68歲的艾拿迪斯甫上任即在記者會上先聲奪人，直指自己與今仗對手曼城主帥哥迪奧拿同級，有信心帶領列斯聯向對方搶分...
2023-05-06
姚焯菲（Chantel）年初到紐西蘭升學，講明不會放棄做歌手，最近她趁放假返港即推出新歌《小出走》，短短9日MV已過100萬點擊。不過冇見3個月，16歲仍處於發育期的Chantel明顯圓潤咗，難得當事...
2023-05-06
這天電視新聞同時報道了兩條消息，一條是美國一個醫療專家做的研究顯示，寂寞是一種疾病。第二條消息是說世界各大IT公司正在積極發展AI技術。醫療專家的研究指出，寂寞不是多愁善感的一種感覺，而是一種會影響身...
2023-05-06
昨晚谷戰唯一錦標是聖佐治挑戰盃，結果由潘頓策騎黎廄「勝神威」大熱險勝，騎練另贏「萬眾開心」攜手起孖，潘頓最後更成為騎師王。至於告東尼全面搏殺得手，憑「旺鋪永勝」、「爆谷」和「又龍串鳳」中三元，後兩駒都...
2023-05-04