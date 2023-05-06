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蔡若蓮：小一開班線不能無止境下調

2023-05-06 列印
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本港接連有小學因小一收生人數不足，在統一派位中獲派「0班」，教育局局長蔡若蓮昨證實，共有5間小學獲派「0班」，小一的「開班線」已由24人，放寬至現時的16人，不可無止境下調。無論訂在哪一個數目，都有可能出現差1人夠數情況，反問「去到多少人才算近人情？」

另外，有傳救世軍屬下兩間港島東區津小中原慈善基金學校及韋理夫人紀念學校計劃合併。救世軍回覆傳媒查詢時表示，因應港島東區學生人口下跌，以及要回應社會需要和善用資源。

辦學團體今年4月中旬已表達有意重組，而中原慈善基金學校亦將在新學年停止招收小一學生，有關安排有待教育局批准後，另行公佈。
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