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港協指冰協報告內容失實

2023-05-06 列印
■楊祖賜表示，冰協管理層諸多迴避，多次不願與港協溝通。
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港協暨奧委會秘書長楊祖賜昨表示，已收到冰協就在波斯尼亞賽事主辦方播放國歌出錯事件的報告，對內容感到失望，冰協報告提到曾嘗試將載有國歌的USB，交給賽事主辦方而不成功，但根據早前與冰協的會面記錄，當時冰協未有準備USB，指冰協說法失實。
未有準備國歌USB

楊祖賜表示，冰協管理層諸多迴避，多次不願與港協溝通。又指冰協聲稱港協曾作出不尊重運動員的言論，完全是失實，指每次開會都有記錄，相關會議亦有錄音，逐字記錄已提交政府。港協會審視冰協的報告，希望在本月中董事局會議商討。

冰球隊領隊關婉儀反駁指控，稱自己與港協的會面中，只是提及首次偶然遇到主辦方人員時，手上無載有國歌的USB，第2次碰面時，已經嘗試將USB交給對方。港協昨晚回應，從未獲告知冰協與主辦機構職員有2次會面。
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