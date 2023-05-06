港協指冰協報告內容失實

英超排倒數第4的列斯聯，在尚餘4輪下急聘名帥艾拿迪斯領軍，今晚第一擊就要作客挑戰一哥曼城。外號「大Sam」的艾帥甫上任即向藍月主帥哥迪奧拿、利物浦領隊高普等人「挑戰」，指自己的領軍經驗比兩人更豐富，又懂得如何去守死對方射手。大Sam有往績支持，今仗有望令以中堅羅賓高治為首的防線變得滴水不漏，捧讓球受讓兩球「客勝」。 列斯聯在上輪英超護級大戰作客1:4大敗給般尼茅夫後，周三宣佈辭退在內僅2個半月的領隊查維加西亞，邀請著名的英超護級專家艾拿迪斯出山，領軍打護級戰。68歲的艾拿迪斯甫上任即在記者會上先聲奪人，直指自己與今仗對手曼城主帥哥迪奧拿同級，有信心帶領列斯聯向對方搶分...

2023-05-06