星島理大擬推首個認證計劃 評估企業ESG相關表現

■星島與理大昨舉行「ESG合作備忘錄簽約儀式」。

全球正邁向低碳及可持續發展，環境、社會和公司治理（ESG）成為社會各界關注的議題。星島新聞集團與理工大學昨舉行「ESG合作備忘錄簽約儀式」，雙方將推出一系列的活動、講座及培訓，預計將率先推出ESG認證計劃，評估企業ESG相關表現，並提供專業提升建議。ESG認證計劃打頭炮星島新聞集團行政總裁蔡晋及理工大學會計及金融學院學院主任蘇黎新教授，代表簽訂合作備忘錄。根據合作備忘錄，星島將利用其集團平台及資源，理大會計及金融學院可持續經濟與創業金融中心（CESEF）則提供專業學術知識，全方位及多方式地對ESG進行推廣應用。蔡晋表示，是次星島與理大合作的原因，是雙方對ESG理念有共同的認知，知道ESG在社會可持續發展中的重要性，此為雙方合作的基礎。而星島作為今年踏入85周年的全球性媒體機構，其自身的數據庫非常大，與商界及社會各界有很強的關係聯絡，以及在社會上有影響力。另一方面，理大具有ESG方面的專業知識及學術權威，故雙方合作可以推廣ESG概念，並將ESG在社會發展中起到更大的作用，以及引起社會更大的關注。他續指，雙方之後有一系列的合作計劃，包括推出ESG認證計劃，以及提供相關提升建議，目的是為了構建更美好的社會和更可持續發展的經濟模式。他透露，雙方正積極籌備認證計劃，可能涉及本地、大灣區、甚至乎是全世界的企業，而星島將與理大對這些公司進行關於ESG的認證，旨在表揚在社會上於ESG領域有卓越貢獻的企業，同時給予這些公司在其行業上的ESG相關指引及提升建議。蘇黎新則說，現階段有不少公司逐漸準備氣候訊息披露的工作，雖然一些行業之間在披露氣候訊息方面存在差距，但理大今年會推出一個新的ESG可持續發展的碩士課程，幫助企業培養人才，涉及如何達到ESG披露合規的要求。