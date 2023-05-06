星島85周年巡迴展 60內地童跳唱助慶

■來自偏遠地區的內地童落力表演，吸引市民駐足觀賞。

星島85周年慶祝活動一浪接一浪，「星島85周年『與香港共成長』巡迴主題展覽（新界區）」，本月4至10日在將軍澳新都城中心舉行，昨日更邀得逾60位內地兒童到場唱歌跳舞，吸引不少現場觀眾駐足觀賞。有表演團體代表透露，星島新聞陪伴自己成長，對能到場表演感到榮幸。展覽分為4大展區，分別展示星島發展歷史、香港歷年新聞大事回顧、當年今日及《星島》刊物珍貴原稿作品等，與市民分享歷年重要時刻，回顧星島與香港人共同成長的歷程。星島新聞集團行政總裁蔡晋因應現場有不少內地朋友，以普通話致辭。他表示，星島新聞集團一直重視文化和教育傳承，以及香港和內地的發展，今次特別邀請內地兒童，當中更有來自偏遠山區的兒童唱歌跳舞，他們不惜在假期期間練習，展現中國民族文化的魅力和精神。星島重視文化和教育傳承活動表演團體包括雲南「飛越彩虹」佤族童聲合唱團、貴州「飛越彩虹」苗族跺月亮少年藝術團、香港中文大學（深圳）附屬學校合唱團，以及本地表演團體青田之優音樂藝術學院。貴州「飛越彩虹」苗族跺月亮少年藝術團代表楊老師，從貴州山區來港表演，心情激動。他指，在網上看過星島報道，感覺星島是一個很正派的媒體，報道題材多元化，因此能在展覽表演，感覺幸運又榮幸。有份演出的楊同學三年級學習跳舞，為今次表演排練一個月。青田之優音樂藝術學院代表老師劉老師指，從小看星島的報紙和周刊，現在則透過網絡看，笑指星島新聞陪着她成長。雲南「飛越彩虹」佤族童聲合唱團代表老師指，佤族歌曲優美動聽、熱情奔放，希望藉今次活動，將佤族能歌善舞的一面展示給香港市民。