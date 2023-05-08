■陳先生跟對方的對話記錄。

網上騙案千變萬化，除了網購騙案，兌換貨幣亦危機四伏。不少港人在內地使用電子錢包消費，但申請內地銀行的戶口不易，而留在電子錢包的人民幣，回港後不能退回香港的銀行戶口，於是光顧網上兌換服務，近日多名市民墮入圈套，他們被要求支付寶內的人民幣轉入內地一個戶口，以等候轉回港元，但轉款之後對方去如黃鶴，有受害人被騙去過萬元人民幣。早前在深圳工作的陳先生，為了方便在內地消費，開設內地的支付寶帳戶，「內地人外出很少用現金，用電子錢包付款。」這帳戶只能在內地使用，而陳生已返回香港，很少北上，打算將支付寶帳戶內的1500元人民幣拿回，「我沒有內地銀行戶口，要光顧找換店，先將支付寶內款項轉到他們的內地銀行戶口，然後他們會兌換成港幣，再用轉數快入我的香港戶口。」陳說，以前很多找換店都提供這服務，現在買少見少，「我問了很多間找換店，他們說已沒有這服務，可能這些轉帳的金額普遍較細，找換店賺得不多，寧願不做。」專頁有找換店牌照號碼上月尾，陳在社交平台見到一個找換店專頁，WhatsApp聯絡對方，「他說可以幫手轉帳，給了我一個內地銀行戶口，叫我先把1500元轉入，收到後會轉帳1670港元給我。」陳有些猶豫，但見到專頁註明了海關的找換店牌照號碼，以為是正規網店，「我將錢轉到該內地戶口後，發現不妥，因對方突然刪除跟我的WhatsApp對話記錄，我在FB傳訊息給他，對方封鎖我，知道受騙。」陳到警署報案，探員對他說近來發生多宗類似騙案，不少人中招，「預了不能拿回錢，但不想再有人被騙。之後我在社交平台公開事件，才知道不少人曾經上當，有人被騙去過萬元人民幣。」警方回覆指，於5月1日接獲一名姓郭男子報案，指透過互聯網上的找換店將人民幣兌換成港元，並將1500元人民幣轉帳到指定的國內銀行帳戶，惟找換店收款後未有按協議支付港幣，報案人懷疑受騙，於是到紅磡警署報案。案件列作「以欺騙手段取得財產」。警列以欺騙手段取得財產海關指，根據《商品說明條例》，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關稱，接獲相關舉報，立即跟進，如發現違例情况，會採取執法行動。此外，根據《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該無牌經營者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。