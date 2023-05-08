承先啟後 建設共融未來 香港房屋協會 創建宜居75載

■同日，財政司副司長黃偉倫為房協以「未來願景：為跨代共融創造宜居社區及永續環境」為主題的國際研討作主禮嘉賓。

■房協首個利用混凝土MiC興建的資助出售項目－洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨第一期甲，首個組裝合成組件於2022年12月順利吊裝。

於1948年成立的香港房屋協會（房協），是香港首個非政府房屋機構，作為「房屋實驗室」，肩負建屋惠民的社會使命。75年來，房協一直透過創新思維，為市民的住屋需要開創各種房屋計劃，由第一個出租屋邨上李屋，到最近落成的「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居，至今已完成100個項目，提供超過74,000個住宅單位。善用創新科技 建設宜居家園目前房協的建屋量是75年來的歷史高峰，現正規劃及興建的項目多達25個，將在未來20年提供超過45,000個單位，當中35,000個單位將於十年內落成，包括資助出售房屋、屋邨重建、長者房屋，專用安置屋邨和三個市區寮屋區。為提升建屋效率，房協靈活運用智慧建築新技術，包括先行先試「組裝合成」建築法（MiC），除可縮短地盤上蓋建築的施工時間、減少建築廢料，亦有助提升工程質量及工地安全；另外，房協亦積極採用「建築訊息模擬」（BIM）技術，提升跨專業團隊的協作，令項目管理更有效率，並有助長遠的維修管理工作。房協亦會在項目規劃及設計上融合跨代共融的元素，以屋邨重建為例，透過公共空間的規劃、可改動設計單位及屋邨配套和居民服務，為不同年齡人士提供適切的支援。推動可持續發展不遺餘力房協是香港首間獲得ISO14001認證的房屋發展機構，熱心關注環境、社會、管治（ESG）的議題，去年更成立可持續發展工作小組，以統籌各部門在可持續發展的績效指標及相關工作進度。「人才為基」是房協的核心價值之一，除了為員工提供專業發展及學習機會，亦積極為業界培育生力軍，例如於2019年成立「房協獎學金同學會」，與不同界別合作，提供專業發展及義工服務等體驗活動，培育明日領袖。在建構跨代共融的關愛社區方面，房協於2012年於轄下屋邨推出「樂得耆所」居家安老計劃，結集房屋、健康及社區支援，協助年長居民在其熟識的社區中頤享晚年；2021年，房協設立跨專業的「房協友里」團隊，在轄下屋邨建立社區網絡，鼓勵鄰里互助，推動跨代共融。同賀鑽禧紀念 房協與眾同樂房協於年內陸續舉辦多項社區誌慶活動，詳情可掃描二維碼了解更多。