中環酒吧群毆 警追緝5涉案男

網上昨瘋傳一片段，十多名男女在中環雲咸街路邊推撞、互毆；數名男子互相追打，亦有人執起玻璃樽圖加入戰團。



警方表示，前日凌晨4時許，3名外籍男女在雲咸街一間酒吧消遣，遇到5名本地男子，雙方因禮貌問題爭執，其間5名本地男子襲擊3人後逃去。3名事主的面部及額頭受傷，送院治理。案件列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝5名涉案男子。