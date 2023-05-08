麥美娟出席聯國婦女歧視委會唱好香港

聯合國消除對婦女歧視委員會於本周5舉行，民政及青年事務局局長麥美娟及常任秘書長林雪麗，將以中國代表團成員的身份出席。她們指出，香港婦女發展交出優異成績表，但留意到近來國際對香港婦女情況有偏頗、不實報道，將講解真實的香港故事，香港婦女權益獲保障。



特區政府早前根據《消除對婦女一切形式歧視公約》提交的報告，將作為中國報告的一部份，在會上審議。麥美娟說，在支援香港婦女交出成績，如香港法定產假延長至14個星期，為「婦女自強基金」預留1億元等。因應外國對香港偏頗報道例子多，麥美娟說，政府一定會以正視聽，不放過機會澄清。