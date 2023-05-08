菲警搗電訊詐騙集團 救千「豬仔」包括1港人

菲律賓警方上周四在馬尼拉以北克拉克經濟特區馬巴拉卡特的多棟建築展開突襲行動，搗破「翻版KK園區」電訊詐騙集團，救出1048名遭「賣豬仔」至該封閉式園區、被逼詐騙「客戶」的受害人，當中包括1名香港人、307名中國內地人及2名台灣人、389名越南人、143名印尼人、40名尼泊爾人、25名馬來西亞人、7名緬甸人、5名泰國人及129名菲律賓人。行動中至少拘捕了12人，包括7名中國人、4名印尼人和1名馬來西亞人，眾人將被控販運人口罪。 。



據悉「豬仔」護照被沒收，被逼在封閉式園區內當電訊詐騙工作，每天工作18小時，和同事聊天或休息時間稍長會被扣工資，甚至禁和室友交談；以歐美人士為詐騙目標，每天20名「客戶」配額，須說服這些「客戶」購買加密貨幣，或網上情緣形式行騙。