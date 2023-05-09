檢測商：未來一兩年或現３、4波疫情 藥廠指新冠挫港 每年經濟損失416億

■不少市民仍自發戴口罩。

新冠病毒已成風土病，負面影響揮之不去。美國默沙東藥廠發表新冠影響的報告，假設現時情況大致維持，估算疫情會為本港帶來每年約416億港元的經濟損失，相當於本港1.4%的年度本地生產總值（GDP）。有本港檢測承辦商警告，未來一兩年或會出現3至4波疫情。默沙東藥廠發表報告，探討新冠疫情對亞太區五地包括澳洲、台灣、韓國、新加坡及香港構成的持續經濟影響。報告假設現時情況大致維持，估計新冠疫情可為本港造成每年約40億至1087億港元的潛在經濟損失，而最佳估算為416億港元（折合約53億美元），即年度GDP的1.4%，按年度GDP佔比，在5個市場中排第二多。最多為南韓的275億美元，佔GDP1.6%；最少為新加坡的26億美元，佔GDP0.6%。生產力損失年近244億報告指出，即使新冠疫情由「全球大流行」逐漸轉變為「風土病」，其構成的間接成本很可能會維持高企，包括生產力流失，例如受感染後不能工作，及照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響，而感染率和疾病嚴重程度未來將明顯影響經濟成本。報告亦分析本港人口中，會帶來最多間接經濟損失的三個群組，包括在職成年人、60歲以上長者或同時患上多種疾病的在職成年人（即易受感染人士）、醫護人員，若他們感染新冠病毒，將分別為本港帶來每年244億、160億、7.93億港元損失。報告提到，患上長新冠的人士或對醫療系統構成依賴，並有可能減低生產力，當中損失可達每年159億港元。中大調查：逾半市民續戴口罩此外，因應疫情消退，政府日前宣佈本港5個社區檢測中心及監測站於本周六起全面停止運作。政府檢測承辦商相達生物科技創辦人招彥燾表示，雖然社會漸趨復常，但他估計未來一兩年仍可能會出現3至4波疫情，若再出現大規模疫情，其公司有能力重開檢測站，旗下廠房亦仍有生產快速測試劑。另外，中文大學醫學院在今年3月展開調查，發現市民自行採取非藥物預防措施遠高於疫情前，或已成個人衛生習慣，包括戴口罩的比例由疫情前的21.3%升至58.1%，外出時攜帶及用酒精消毒液潔手的比例亦由16.4%增至56.5%。若無強制預防措施下出現呼吸道徵狀，61.5%的受訪者指會做快測。然而，在接種疫苗方面，曾接種3至4劑疫苗而從未確診，及曾接種2至4劑疫苗兼曾確診的受訪者中，僅12.8%人有意接種新冠疫苗加強劑。研究團隊認為，隨着政府撤銷強制防疫措施，本港的新冠和流感個案上升，而解決疫苗猶豫將是復常路上重要的一環。