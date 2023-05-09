預防中暑指引下周實施

《預防工作時中暑指引》下周一推行，會發出黃、紅、黑三級暑熱警告，如暑熱警告達紅色，極重勞動僱員如紮鐵及棚架工人，應暫停工作。但勞聯認為不具法律效力，難以約束僱主。



當暑熱指數到達30至32，將發黃色「工作暑熱警告」；指數介乎32到34將發紅色警告；指數達34或以上會發黑色警告。勞工處根據不同工種勞動量，建議在各級警告下休息時間。例如廚師、清潔工等屬「中等勞動」，發出黃色警告時，每小時要休息15分鐘。「重勞動」的搬運、釘板工人等，發出黑色警告就要停工。「極重勞動」類別如紮鐵工、搭棚工等，只要紅色警告已應停工。