警方成立顧問小組洞悉數碼化威脅 12科技精英獻策打擊網絡罪案

本港科技罪案於過去10年以倍數上升，由5133宗飆升3倍半，至22797宗，損失金額亦由9.16億元，急增逾兩倍至32億元。警務處於去年12月成立「科技罪案警政顧問小組」，由刑事及保安處處長葉雲龍帶領，成員包括12名來自科技界的專家，分享最新資訊科技發展、洞悉數碼化對治安帶來的潛在威脅，提出建議，包括設立營銷電話及短訊發送人實名登記制度、金融機構情報共享平台等。



葉雲龍表示，科技罪案包括網絡攻擊、非法入侵系統、阻斷服務攻擊等，部份更是針對重要基礎設施的網絡攻擊，有機會危害社會服務及國家安全。另外，約八成六案件屬網絡詐騙，包括網上購物、網上投資、網上情緣等，也有釣魚電郵及短訊詐騙；除了對受害人構成經濟損失，部份人亦可能因自責和恐懼等構成心理創傷，患上抑鬱，甚至輕生，可見長遠影響社會穩定。

提4大建議 設情報共享平台



警方於去年12月成立「顧問小組」，成員除包括高級警務人員外，共有12名來自學術界、資訊科技界等專家，包括香港科技園公司主席查毅超、香港華為國際有限公司企業業務部首席技術官陳穎等。

「顧問小組」已舉行兩次會議，總結4項打擊網絡詐騙的方案，建議建立登記制度以監管營銷電話，規定如以電話推廣商業目的致電市民，均須註冊撥號者身份。不在名單上的撥號者致電本地的電話，均應被攔截或標籤，亦適用於發送短訊機制，可防止冒充官員等罪案，相信釣魚SMS短訊將減少。



第二項建議是設立金融機構情報共享平台，金融機構可考慮向客戶表明，如懷疑戶口與罪案有關，個人數據可能會供給執法機構使用。取得資料後，與執法機構建立平台，採取反詐措施；亦建議設立即時交易監控系統，以預警詐騙及洗黑錢。第三項建構是設立數碼安全義工團，向長者推廣網絡安全。第四項建議是強化反詐手機App功能，如主動阻截可疑電話等。