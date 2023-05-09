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過期回鄉證可購買高鐵車票

2023-05-09 列印
■2020年起過期的回鄉證有效期延長至今年12月31日，不少市民前往購買高鐵車票。
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2020年起過期的回鄉證，昨起有效期延長至今年12月31日，巿民可透過12306網站、指定代理商或到西九龍站票務櫃位，購買高鐵車票，不少市民都感方便，可回內地遊玩或出席婚宴。

市民陳先生指已輪候數月，亦未能成功換證，得悉延期就立刻到高鐵西九龍站買車票，終能趕及出席姨甥女的婚宴，心情興奮。何先生則特意與家人坐高鐵到深圳北遊玩，他形容新政策很寬容，給市民很大的方便。

港人亦可在延長有效期期間到內地辦理換證，但必須提前在網上預約，其中最接近香港的有羅湖、福田、深圳市寶安出入境大廳等。
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