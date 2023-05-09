蔡天鳳碎屍案現場 檢外套含前家姑DNA

名媛蔡天鳳（圖）今年2月在大埔龍尾村遭肢解碎屍，6名被告昨日在九龍城裁判法院再次提堂。其中死者前夫鄺港智、前夫兄長鄺港傑及前家翁鄺球被控謀殺，前家姑李瑞香被控妨礙司法公正，全部毋須答辯。同案另兩名被告，鄺港智女友人、29歲潘巧賢及報稱任職租賃遊艇公司、41歲的林舜，被控協助鄺港智潛逃，昨亦到法院應訊。



控方在庭上透露，涉案車輛的血跡及在涉案村屋內的人體下肢均屬於死者，又在該村屋內發現一件有李瑞香的DNA的外套。署理主任裁判官黃雅茵拒絕鄺氏父子和李瑞香的保釋申請，續還柙懲教看管，另2人可繼續以大部份原有條件保釋，同時因蔡天鳳的現任家翁及家姑已加入成為證人，故一項擔保條件，即不得直接或間接觸證人。



案件應控方要求押後7月31日再訊，待警方化驗案發現場內檢獲的刀、槌子及電鋸等30多件物品的DNA。