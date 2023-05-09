「開心香港」港鐵送12萬張電子優惠券

為響應港府「開心香港」活動，港鐵商場將於本月10日起，一連3個星期三，再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，活動共送出12萬張，總值2000萬元的電子優惠券，每人全期可獲取高達1300元獎賞。



港鐵商場更會聯同近50間商戶，推出限時優惠，市民在指定參與商店消費，可賺5倍MTR分獎賞。此外，指定港鐵商場將於6月至8月推出「開心有獎Fun」抽獎活動，及「開心Chill好味」餐飲禮遇，送出總值1000萬電子優惠券及禮品。