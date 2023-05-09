德國蟑螂乘船險入珠海

珠海拱北海關在一艘來往港澳的小型船隻，找到近200隻德國蟑螂。海關檢疫該船時，在下水道口、廚房角落及座椅隙縫捕獲3隻活蟑螂，關員隨即簽發檢疫通知書，現場監督船企除蟲及消毒，最後截獲蟑螂177隻，經實驗室鑑定均為德國小蠊。



海關表示，蟑螂是海關口岸監測的重要病媒生物之一，具有極強的適應力和繁殖力，不但會對入侵地生態環境造成威脅，還可傳播多種細菌感染性疾病，如傳播絛蟲病、鉤蟲病、蛔蟲病等疾病，危害人類健康，故已提醒船員增強生物安全意識，船企做好防治蟑螂等病媒生物，共同維護衛生安全。