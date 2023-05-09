青衣九巴綠VAN相撞 至少17人受傷

一輛42A線九巴與一輛88C專線小巴，昨午4時許於葵青路近葵涌公園時發生相撞，至少17人受傷。



九巴當時沿慢線行駛，至上址準備切入快線時，車尾撞到後方的專線小巴車頭。意外發生後，傷者坐在路中石壆待救，主要手腳受傷及清醒，另有人骨折。有人經敷治後毋須送院，有14人分別送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。涉事的巴士車尾輕微凹陷，而小巴的車頭嚴重損毀。