泰州市委書記朱立凡等參與開幕儀式 理大辦 「泰州日」 說好泰州

江蘇省泰州市委市政府與香港理工大學昨午攜手舉辦的「泰州日」。中聯辦青年工作部副部長宋來、泰州市委書記朱立凡、副市長徐文進、理工大學校長滕錦光、副校長趙汝恆等出席開幕儀式，旨在講好泰州故事，表達泰州誠意，展示泰州形象，全力打造「泰有引力」人才生態，鼓勵香港青年積極把握國家發展機遇，貫徹落實兩地青年友好合作。活動更發布「深度體驗禮包」，涵蓋早茶、景區、觀劇、免費住宿出行等大禮，吸引理大學生到泰州親身體驗。全國青聯今年2月聯同各省市青聯，啓動「百萬青年看祖國」主題活動，策劃港澳青年內地研學精品路線，涵蓋30個省份，江蘇省泰州市是其中一環，旨在讓香港青年從教育、文體、國家工程等方面，以第一身視角深入了解國家的發展方針，成為推動新時代發展的奮鬥者。活動目的旨在講好泰州故事，表達泰州誠意，展示泰州形象，全力打造「泰有引力」人才生態，鼓勵香港青年積極把握國家發展機遇，貫徹落實兩地青年友好合作。泰州市地處江蘇中部、長江北岸，是江蘇省的地理中心。這座古老又年輕的城市，有2100多年的建城史，而地級市則組建於1996年，所轄三個縣級市和三個區全部進入全國百強，亦是長三角地區發展最快、潛力最大、活力最足的城市之一。泰州市委書記朱立凡致詞時，先向在場一眾理大學生發出誠摯邀請，期盼各位有朝一日能親臨泰州，感受泰州傳遞出的熱情。他表示，泰州的特色產業涵蓋造船、汽車及精密零部件、綠色新能源和化工新材料，泰州港是國家一類開放口岸，以吞吐量計算，位列國家第11位，在去年完成了3.7億噸的吞吐量。朱立凡指出，香港理工大學在物流行業與造船行業名列前茅，從產業特色和製造業發展方向上，亦非常希望可以和香港理工大學達成進一步深入交流、並擴大雙方合作。另外，朱立凡介紹，泰州也是一座年輕城市，「我們只比香港特區大一歲」，所以現時廣泛吸納人才是必須的環節。朱立凡續說，希望有志投身祖國大陸製造業的香港青年才俊來到泰州，參與泰州市建設和發展。朱立凡提到，上月在中聯辦青年部和香港江蘇社團的策劃下，有200名香港青年來到泰州，參觀了泰州醫藥博覽館和梅蘭芳紀念館。朱立凡更表示，在現場聽到兩地青年合唱《滿江紅》，香港青年學子和泰州青年血濃於水，血脈呼應，令人動容。希望「泰州日」可以吸引理大學子深入了解，祖國大陸在製造業上的蓬勃發展和廣闊事業前景，積極參與泰州這座年輕城市的開放與發展。理工大學校長滕錦光談到，希望可以將理大的優勢學科例如建築環境、土木及結構工程等，以及知名學者的先進科研成果帶去泰州，讓一系列科研成果落地，協助解決實際經濟發展中的困難問題。滕錦光又表示，現時國家正大力發展長三角一體化戰略，相信憑藉祖國力量供給，香港理工的科研成就與人才培養可以在泰州落地生根，並會積極促成理工大學與泰州市產研院的戰略交流合作，達到未來產業騰飛的目標。此外，為了加大引才力度，泰州聯合智聯招聘集團，共同設立海外引才聯絡站，依託香港廣聚各類國際高層次人才。同時又邀請來泰州60多間頭部企業，並帶來提供750多個崗位，平均月薪1萬元、最高4.5萬元，集成在二維碼里，感興趣的香港青年可通過「智聯招聘」微站於線上投遞簡歷。另外，暑假期間還有精心篩選的500個實習見習崗位，歡迎並期待香港高校的師生到泰州工作創業。