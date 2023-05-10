延續疫下醫管局計劃 大灣區睇病港人獲資助

■港大深圳醫院設備先進。

港府疫情期間推出特別支援計劃，資助居於大灣區的合資格香港市民到香港大學深圳醫院覆診，該計劃到昨日完結。為便利港人在內地發展、生活和居住，政府緊接由今日起推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的合資格病人，可繼續在港大深圳醫院接受資助診症服務，每次診金僅100元人民幣。有病人組織支持計劃，指有助紓緩本港公立醫院專科輪候時間。在這個先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元，有關資助上限的有效期以2024年3月31日為限。凡是香港綜援受助人、75歲或以上香港長者生活津貼受惠人，或可獲取醫療福利的現職或退休公務員和醫管局職員，則獲豁免繳付人民幣100元的費用。計劃的服務範圍與特別支援計劃相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。港大深圳醫院 每次僅收100元已參加原特別支援計劃的病人在完成相關手續後，就會過渡至先導計劃；如病人無意參加先導計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，他們可向港大深圳醫院提出，醫院會根據病人的臨牀需要將他們轉介回醫管局相應門診預約跟進。至於從未參與特別支援計劃的合資格病人，他們即日起可向醫院申請參加先導計劃。翻查資料，截至今年2月底，特別支援計劃服務超過54000人次，當中逾六成病人希望日後能繼續在港大深圳醫院覆診，反映計劃需求相當大。香港病人政策連線主席林志釉說，港府推先導計劃，就像「多咗一間醫院接收病人」，有助紓緩本港公立醫院專科的輪候時間及分流，加上睇症有資助，或會吸引更多港人到大灣區發展。不過，他認為港方在保障病人病歷方面要做多一步，除了以加密形式將病歷發送至港大深圳醫院，還要研究如何處理有人洩露病歷資料，因為當有關病歷發送至深圳，它們不再受香港法律保障。