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延續疫下醫管局計劃 大灣區睇病港人獲資助

2023-05-10 列印
■政府支援已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的合資格病人，可續在港大深圳醫院接受診症。
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        港府疫情期間推出特別支援計劃，資助居於大灣區的合資格香港市民到香港大學深圳醫院覆診，該計劃到昨日完結。為便利港人在內地發展、生活和居住，政府緊接由今日起推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的合資格病人，可繼續在港大深圳醫院接受資助診症服務，每次診金僅100元人民幣。有病人組織支持計劃，指有助紓緩本港公立醫院專科輪候時間。
        在這個先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元，有關資助上限的有效期以2024年3月31日為限。凡是香港綜援受助人、75歲或以上香港長者生活津貼受惠人，或可獲取醫療福利的現職或退休公務員和醫管局職員，則獲豁免繳付人民幣100元的費用。
計劃的服務範圍與特別支援計劃相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。
港大深圳醫院 每次僅收100元

已參加原特別支援計劃的病人在完成相關手續後，就會過渡至先導計劃；如病人無意參加先導計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，他們可向港大深圳醫院提出，醫院會根據病人的臨牀需要將他們轉介回醫管局相應門診預約跟進。至於從未參與特別支援計劃的合資格病人，他們即日起可向醫院申請參加先導計劃。

翻查資料，截至今年2月底，特別支援計劃服務超過54000人次，當中逾六成病人希望日後能繼續在港大深圳醫院覆診，反映計劃需求相當大。香港病人政策連線主席林志釉說，港府推先導計劃，就像「多咗一間醫院接收病人」，有助紓緩本港公立醫院專科的輪候時間及分流，加上睇症有資助，或會吸引更多港人到大灣區發展。不過，他認為港方在保障病人病歷方面要做多一步，除了以加密形式將病歷發送至港大深圳醫院，還要研究如何處理有人洩露病歷資料，因為當有關病歷發送至深圳，它們不再受香港法律保障。■港大深圳醫院設備先進。
■港大深圳醫院設備先進。
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