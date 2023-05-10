荃灣區關愛隊 「荃」心「荃」意為社區 19隊關愛小隊正式啟航！

卓永興在誓師典禮上表示，國家主席習近平去年在香港發表的「七一」重要講話中對特區政府提出了四點希望，其中包括「提高治理水平」及「切實排解民生憂難」，而關愛隊的成立正正體現、實踐此兩點的重大舉措。他深信一眾獲選荃灣區關愛隊的團體及成員，能善用豐富的地區網絡和服務社區的經驗，為社區提供適切的支援，扶助弱勢社群，締造關愛和諧的荃灣區。同時，他鼓勵青年人參與關愛隊的工作，進一步認識社區發展，提高他們對社區和特區的歸屬感和使命感。
麥美娟在誓師典禮上指，獲選的關愛隊均是愛國愛港、支持政府施政及具備豐富的地區網絡和服務經驗的團體。她知道關愛隊凝聚了一班熱心人士，願意不計較回報，出錢出力為社區解憂紓困，誓師典禮是政、商、民三方協作的里程碑，實在有賴一眾獲選團體的衷誠合作及團結互助。她相信各關愛隊定能凝聚社區力量，秉持「民政幫到你」精神，為有需要的居民提供服務，共建一個關愛社區。
大會隨後邀請主禮嘉賓及各荃灣區關愛隊代表到台上進行啟動儀式，為關愛隊隊員及義工打氣，祝願區內各隊的關愛工作推展順利。
推展關愛活動 傳遞政府信息
誓師典禮圓滿舉行後，荃灣區各關愛隊馬上展開工作。荃灣民政事務專員暨關愛隊總指揮區家盛在典禮後陪同一眾嘉賓，到場外視察多項服務，包括為區內居民提供體適能運動簡介、簡單身體檢查及中醫義診服務。區家盛隨後亦與關愛隊隊員及義工探訪區內有需要住戶，關心其日常需要及宣傳防騙信息。荃灣區關愛隊當天亦設立完善地區治理聯合宣傳街站，一眾嘉賓亦有到場支持，並向市民派發宣傳單張。
多年紮根社區 凝聚各方力量
荃灣區居民即將可以在社區上接觸19隊關愛隊的代表及義工。19隊關愛隊共有220名小隊成員，涵蓋不同界別，他們多年來紮根社區，深耕細作，擁有豐富的地區工作經驗及地區網絡，並致力凝聚婦女、少數族裔及青年人服務社區，提高大眾對社區和特區的歸屬感和使命感。
支援應急 關愛群眾
荃灣區各隊關愛隊短期內會廣泛宣傳關愛隊的服務，讓市民了解關愛隊的職責，日後按自身需要尋求協助。展望將來，各關愛隊會深入社區，包括主動探訪區內長者戶及有需要住戶，了解其生活所需，建立恆常聯繫。各隊更會視乎住戶情況，為有需要人士提供支援服務，包括家居簡單維修、剪髮、科技網絡支援及拍攝證件相等服務。遇上突發、緊急及災難事故時，關愛隊會及時為受影響人士提供適切援助，協助政府向區內居民傳遞重要信息。各關愛隊將會做好各項工作，編織社區網絡，讓有需要的居民及時獲取支援，共建和諧社區。
因應區情 提供適切服務
各荃灣區關愛隊亦會善用自身的地區經驗，針對各小區的人口結構、區內建設及可行資源，為居民提供符合區情的適切服務。例如，關愛隊會到訪「三無大廈」等舊式樓宇；而服務的小區較多青年人口的話，關愛隊則會為他們提供公民教育、價值觀培養等活動，支援其成長歷程；至於服務屬郊區範圍較大的小區，關愛隊會加強對區內居民維護環境清潔的意識，並動員區內義工及居民定期舉辦清潔活動，清理鄉村範圍內的休憩處等。
荃灣區關愛隊會繼續運用地區網絡、服務經驗及動員能力，支援政府地區工作和加強地區網絡。我們鼓勵有志服務社區的居民，一同參與關愛隊的工作，攜手關顧居民，凝聚民心。