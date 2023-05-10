信佛富婆設高息老千局借錢 「姊妹」齊中招被呃逾5000萬

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《星島申訴王》近日接獲三名苦主求助，指遭一名「信佛富婆」劉女士騙去約1300多萬港元，大部份款項是以現金借出，而且沒有簽下任何借據，全憑一個信字，當中2名事主已報警求助。據3名苦主所述，被指「老千」的劉女士以信佛的仁慈形象，騙取信任，再配合高息回報，以及各種投資名目要求融資等手法，向身邊的朋友閨密埋手，受騙苦主至少6至7人，她們估計涉款達5,000多萬港元。400多萬月息逾7萬居住大埔豪宅寶馬山的黃小姐，為劉女士鄰居，因2人年齡相若，加上是同鄉關係，兩人很快成為閨密，並以姊妹相稱。劉女士以投資為名，說服黃小姐先後將400多萬從銀行轉出給她，以收取每月7萬多元利息作為生活費。直至今年1月，只收了兩期利息的黃小姐，才發現劉女士失聯，唯有報警求助。另一苦主Lily，3年前經朋友介紹認識劉女士，當初她賣了深圳一層樓，有點現金在手，本想做點小生意；劉女士得悉後，問她想做甚麼生意，可以介紹朋友給她認識，此後兩人便每日都有聯繫，「她說在外面欠人家錢，很急需一筆錢，她向我借200萬元。」最後一名苦主是借了530萬元的GiGi，她表示劉以3分息要求她投資，大家沒有寫下借據。另外，GiGi夫婦交了110萬元給劉女士的丈夫用作購買土地之的訂金，他們報警後，警方隨即拘捕了劉女士丈夫，雙方經磋商後，劉女士丈夫已退回110萬元訂金，目前劉的丈夫正保釋候查。事件中的3名苦主，有人聲稱借數百萬予劉女士沒有寫任何借據，當中有不少疑點！下一集《星島申訴王》走訪內地，千辛萬苦終於找到被指是老千的富婆劉女士，事件發展可謂峰迴路轉，大家請即登入《星島頭條》App密切留意。報料熱線91999933