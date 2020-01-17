日本出現首宗確診 新型肺炎武漢再奪一命

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎再添一宗死亡個案。該市衛健委昨晚十一時五十五分公佈，周三新增一宗新型肺炎的死亡病例，死者為六十九歲男子，上月三十一日發病。該市爆發新型肺炎後，至今共兩人死亡。另外，繼泰國後，日本亦發傳入的確診個案。日本厚生勞動省公佈，一名中國籍男子本月初在武漢發燒，返回日本後入院，前晚（十五日）確診新型肺炎，他已康復出院，患者聲稱沒有到過武漢華南海鮮批發市場，懷疑他與其他肺炎患者有密切接觸。



武漢市衞健委昨晚深夜公佈，新型冠狀病毒感染的肺炎病例，新增一宗死亡病例。死者姓熊，六十九歲男性，他上月三十一日發病，至一月四日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時患嚴重心肌炎、腎功能異常，及多個內臟功能嚴重受損，至前日早上零時四十五分因搶救無效死亡。



據通報，該市新型冠狀病毒感染的肺炎累計至四十一宗，其中十二人已出院，五宗在治重症，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。



另外，日本厚生勞動省公佈，一名三十多歲的中國籍男子，本月三日起在武漢發燒，本月六日返回日本時，因服食了退燒藥而通過檢疫，其後到一所醫療機構求診。該男子居於東京以南的神奈川縣。他上周五（十日）入院，其樣本經日本國立傳染病研究所測試，前晚證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。患者留院五天，前日康復出院，現時在家休息，沒再發燒，但有輕微咳嗽。



厚生省指，該男子稱沒有到過武漢華南海鮮批發市場，懷疑他曾與其他患者有密切接觸。



據日本放送協會（NHK）報道，成田機場檢疫所負責第一線的邊境防疫，對來自中國武漢的班機旅客加強警戒，並呼籲出現發燒及咳嗽等症狀的旅客主動提出。檢疫所人員會使用紅外線熱成像儀器監控所有旅客。



越南兩宗懷疑個案



此外，越南衞生部表示，傳染疾病監控系統本周二在峴港國際機場發現兩宗來自武漢的疑似新型肺炎個案，現已隔離觀察治療。當地傳媒報道，二人均來自同一個武漢旅行團，分別是一名二十二歲男子及一名三歲男童。



香港衞生防護中心表示，正密切監察日本新增一宗新型冠狀病毒感染確診病例，若本地醫生發現有病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，及於病發前十四天內曾到訪武漢市、曾到訪內地醫院，或曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸，應通報衞生防護中心作進一步追查。