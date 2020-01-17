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新型病毒宿主仍不明

2020-01-17 列印
　　武漢新型冠狀病毒肺炎跳出中國，病毒宿主仍不明。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨天說，日本確認首宗新型冠狀肺炎個案，或顯示武漢可能有其他市場存有病毒，要撲滅疫情須先找出病毒源頭。他促請內地當局調查輸出個案的患者，在武漢其間曾到過甚麼地方。

　　許又說，武漢病例中，有三成患者均無到過華南海鮮批發市場，要查找病毒的源頭難度高，須徹查患者到過甚麼地方以及接觸甚麼人。他認為，最理想的做法，是內地當局盡快公佈最新資料，讓周邊地區做好應變的措施。就衛生防護中心日前指不排除新型冠狀病毒有限度人傳人，許解釋，照顧患者的人或有機會受感染，患者一人傳播予多人的機會應該不高。
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