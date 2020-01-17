許又說，武漢病例中，有三成患者均無到過華南海鮮批發市場，要查找病毒的源頭難度高，須徹查患者到過甚麼地方以及接觸甚麼人。他認為，最理想的做法，是內地當局盡快公佈最新資料，讓周邊地區做好應變的措施。就衛生防護中心日前指不排除新型冠狀病毒有限度人傳人，許解釋，照顧患者的人或有機會受感染，患者一人傳播予多人的機會應該不高。
新型病毒宿主仍不明
許又說，武漢病例中，有三成患者均無到過華南海鮮批發市場，要查找病毒的源頭難度高，須徹查患者到過甚麼地方以及接觸甚麼人。他認為，最理想的做法，是內地當局盡快公佈最新資料，讓周邊地區做好應變的措施。就衛生防護中心日前指不排除新型冠狀病毒有限度人傳人，許解釋，照顧患者的人或有機會受感染，患者一人傳播予多人的機會應該不高。
日本出現首宗確診 新型肺炎武漢再奪一命
湖北武漢新型冠狀病毒肺炎再添一宗死亡個案。該市衛健委昨晚十一時五十五分公佈，周三新增一宗新型肺炎的死亡病例，死者為六十九歲男子，上月三十一日發病。該市爆發新型肺炎後，至今共兩人死亡。另外，繼泰國後，日...
2020-01-17
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中方：完全可透過對話磋商 特朗普：第二階段協議後撤關稅
中美昨日正式簽署首階段貿易協議，美國總統特朗普與中國副總理劉鶴出席儀式，兩人互相握手，分別在協議文本上簽字。美國總統特朗普強調，一旦完成第二階段的談判，將取消所有對中國加徵的關稅。劉鶴則在儀式上讀出中國國家主席習近平的信件，指中美雙方完全可通過對話磋商，有效解決問題。 特朗普在簽署協議前發表講話，歷時逾半小時。他形容，中美達成歷史性協議，糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟平等及安全，又感謝習近平的合作，令雙方達成互惠貿易協議。特朗普表示，不久將會訪華，又認為不會開展第三階段貿易談判，一旦完成第二階段談判，將取消所有對華加徵的關稅。 劉鶴引述習近平指，協議說明中美...
2020-01-17
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全球極端天氣恐更頻密 2019年氣溫有紀錄第二熱
世界氣象組織表示，二○一九年是有紀錄以來第二炎熱的一年。組織秘書長警告，隨着大氣層的溫室氣體濃度屢創新高，今年直至未來數十年，全球會出現更多極端天氣。 氣象組織表示，二○一九年全球平均溫度，比工業革命之前的全球平均溫度高出攝氏一點一度，是史上第二炎熱的一年，僅次於二○一六年，當年的厄爾尼諾現象非常強烈，引致溫暖和長期氣候變化。組織又指，近五年的溫度升幅更不斷增加，而二○一○至二○一九年則是有紀錄以來最熱的十年。此外，有紀錄以來最熱的二十年，有十九年出現於二○○○年後，顯示全球暖化不斷惡化。 組織秘書長形容，二○一九年是澳洲史上最炎熱與最乾燥的一年，為當地發生大規模的山火製造...
2020-01-17
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康樂園洋房2930萬沽
豪宅紛錄成交，中原分行經理鄭浩強表示，大埔康樂園10街單號屋，面積1535方呎，原叫價3100萬，累減170萬，以2930萬沽，呎價19088元。原業主於14年以1928萬購入單位，是次轉手帳面獲利1002萬離場，升值約52%。 利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林碧瑤灣40座低層戶，面積1296方呎，三房連套及工人房間隔，另連車位，單位望市樓，以2028萬沽出，呎價15648元。據悉，原業主於09年5月以985萬購入，現轉手帳面獲利1043萬，物業升值1.1倍。 中原高級分區聯席董事余社朝表示，九龍塘又一村雅麗苑頂層連天台戶，面積405方呎，連380方呎天台，以868萬沽出，...
2020-01-17
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大摩季度業績勁 利好投資氣氛 美三大指數創新高 杜指升191點
中美簽訂首階段貿易協議，繼續利好美股，加上華爾街摩根士丹利公佈理想業績，市場氣氛亦受惠，美股三大指數周四早段曾創日內新高，其中杜指升189點報29219點，納指亦升80點報9339點，標普指數升19點...
2020-01-17
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慕遜加柏穩當一哥 倒戈兵牽頭反「克」
比列安保路效力史浩克04期間表現平平，但今夏改投慕遜加柏後脫胎換骨，本季德甲已獨取六球創個人新高，矢言全因隊內氣氛積極向上，推動自己發憤圖強。這名瑞士國腳今晚聯賽歇冬後首戰領軍作客倒戈，勢以士哥證明自己非昔日吳下阿蒙，全取三分暫升上榜首，客勝去馬。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 一六年夏天由巴素利加盟史浩克後，安保路當年十月遭受十字韌帶撕裂重創，養傷近一年在翌季季初才復出。不過，此子表現一直未如預期，去季德甲攻入五球已是個人效力該隊以來最多，結果去年夏天被賣到慕遜加柏。 安保路轉會後脫胎換骨 然而，安保路在慕遜加柏迎來新生，今季...
2020-01-17
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可拆柄深煎鑊 團年飯輕鬆煮
農曆新年少不了大魚大肉，預備食材之餘，有沒有想過廚具是否稱心？法國品牌Tefal備有可拆除手柄的Ingenio靈巧疊疊鑊系列，最近新推黑色八件裝，除有疊式設計幫你慳位外，手柄更可承受10kg重量，配合...
2020-01-17
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幸福港女 陪買加管接管送 鄧紫棋有富貴男友做咕喱
所謂「愛一個上一課」，鄧紫棋（G.E.M.）早前宣傳新專輯時，忽然提起舊愛即感觸爆喊，指當時雙方是逼不得已分開，還直言：「感情肯定是最打擊我！」好在兩年多前，她遇上富二代兼造型師男友Mark Ngai...
2020-01-17
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社論——放過商場 回復市民開心地
受打砸破壞的九龍塘又一城商場，經兩個多月復修，昨日重開，區內不少居民都感開顏，可以回復逛商場的日子，就近購物消閒。事件反映，大商場已成市民生活重要場所，並扮演多種功能，只宜正常使用，不適合舉行激烈的示威行動。 又一城是區內唯一的大型商場，在反修例風波中受到嚴重破壞，區內居民不能使用，相當失落，要移步他區商場購買生活必需品，比較麻煩之外，也失去一個休憩場所。尤其是長者，他們無法在商場落腳，被迫留在家中，少了社交活動，甚為無奈。大人亦無法在商場看電影消遣，而年輕人和小童也不能參加商場舉行的各類型活動。 正如其他遭受破壞的商場一樣，又一城的重建，加建設備，抵禦衝擊，包括用大鐵板圍...
2020-01-17
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馬場浮世繪——陳俊揪贏澳洲從練首捷
香港人移居外地後做馬主的甚多，練馬則絕無僅有。其中正在澳洲維省格堡練馬的陳俊揪，昨日在阿拉納馬場憑Cape Etoile贏得從練以來的首場勝仗。陳俊揪於○七年前往澳洲墨爾本學習騎馬及馬房工作，及至一七年考獲練馬師牌照，昨日終於首嘗勝果，而Cape Etoile亦屬香港馬主名下。陳俊揪賽後接受訪問時表示，感謝家人及前老闆蘇理仁的支持。 馬場浮世繪
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