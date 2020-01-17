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紀律部隊人員之子 被控管有爆炸品罪

2020-01-17 列印
紀律部隊人員之子 被控管有爆炸品罪
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　　警方日前在旺角通菜街利民大廈一單位，搜出金屬管土製炸彈及火柴頭等爆炸品，行動中拘捕一名父親任紀律部隊的補習導師，控以兩項管有爆炸品罪，昨午解往粉嶺裁判法院提堂，裁判官應控方要求，押後案件至四月六日，待警方作進一步調查，被告保釋申請被拒。

　　被告黃棨騫（二十一歲），被控於今年一月十四日在利民大廈A室內管有喉管炸藥和火柴頭。在法庭書記讀出控罪時，被告一度以手拭淚，其後望向公眾席的胞姊，更掩臉痛哭。

　　控方透露，警方早前接到線報指利民大廈一單位藏有爆炸品，於本周二到該處搜查時，遇上正下樓的被告及兩名同行男子，遂上前截查且帶擁有鎖匙的被告前往該單位，終搜出多件化學及爆炸品。調查後與被捕同行兩人均獲准保釋。

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