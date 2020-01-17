林鄭籲年輕人勿破壞《基本法》 恐或一手做成一國兩制消失

特首林鄭月娥昨日出席立法會答問會，對有年輕人擔心未來失去民主和自由而投身社會運動，她呼籲年輕人珍惜香港，不要因一時誤會而破壞一國兩制和《基本法》，否則他們所擔心的，會由自己一手做成。她預告，下月將公佈反修例風波獨立檢討委員會的人選。



民建聯蔣麗芸在答問會上指，參與社會運動的年輕人擔心二○四七年時，香港是否仍有一國兩制的保障。林鄭強調，只要貫徹一國兩制方針，在符合香港居民的利益下，一國兩制便能行穩致遠。



她呼籲大家珍惜非常有效的一國兩制，不要因誤解而破壞一國兩制和《基本法》，「否則今日他們擔心會出現的清況，可能是由他們一手做成。」



林鄭稱，不接受有人形容有「警暴」問題，又批評有人醜化警隊，旨在削弱警方的執法能力。她透露，政府正邀請社會領袖、專家和學者組成獨立檢討委員會，研究和檢討反修例運動成因及深層次矛盾，有關籌備工作已接近完成，期望在下月公佈委員會的人選和細節。



不接受「警暴」說法



適逢今年是《基本法》頒佈三十周年。建制派「班長」廖長江詢問，政府會否投放資源，提高國家意識和民族認同。林鄭回應指，除了把中史成為初中必修獨立科目，政府亦會透過舉辦不同的參觀和考察，增加年輕人及公務員對一國兩制和國家發展的了解，並已要求公務員事務局局長跟進有關工作。



不少議員針對政府周二公佈的民生措施提出質詢。勞工界潘兆平指，勞顧會上月討論時並未就劃一勞工及公眾假期、增加產假等達成共識，質疑特首為何有信心做到。林鄭回答，政府會擔當「促成、配合的角色」，希望勞資雙方以互諒互讓的態度討論。



社會動盪持續近七個月，經濟大受影響。林建鋒議員問政府會否成立基金補助受影響商戶，林鄭未有正面回應，只提到已推出四輪紓困措施，幫助中小企度過難關，又指已向短期失業或就業不足人士提供有時限的津貼。



