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美股中段升162點

2020-01-17 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二九一九二點，升一百六十二點；納指則報九三○九點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見五十九點二五港元，跌零點六港元；騰訊則見三百九十九點四七港元，升零點八七港元。紐約期金報每盎司一千五百四十九點七美元，跌四點三美元；紐約期油則報每桶五十八點六五美元，升零點八十四美元。
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