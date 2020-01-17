鄧炳強落區議會遭質詢斥議員指 「警暴」 無根據

警隊一哥鄧炳強昨午到海港政府大樓，出席中西區區議會會議，是他出任警務處長之後首次落區議會。近百名警察支持者到大樓外聲援，社民連十多名成員則到場抗議警察加人工。兩批人士在大樓外隔着馬路對罵。



鄧到場時，與在場支持警方者握手並接收請願信。會議開始前，中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼要求在場警員、記者及旁聽人士戴上識別證件，一名便衣警員因沒帶委任證，自行離場。



鄧炳強與議員對話時強調，警隊清者自清，不會接受被胡亂抹黑及惡意中傷，指網上流傳很多假新聞、假消息和假片段，煽動社會仇恨和仇警情緒，又特別提到八三一事件，強調港鐵太子站絕無發生警方打死人事件，呼籲勿將假消息傳播。他多次不同意議員所提出的「警暴」指控，強調無事實根據，又對自己被議員佔去發言時間感遺憾。



承認不應稱市民為「曱甴」



鄧說，正從誤導警務人員或提供假口供的方向，調查早前一宗指控在荃灣警署被警員強姦一案。就有議員要求在警局加添閉路電視，他回應指，可在犯人羈留所等合適地方實行，但強調需保護證人私隱。



鄧認同，警方不應以「曱甴」稱呼市民及議員，但不認同警隊失控。他認為，警方在行動策略、與傳媒溝通、裝備、態度等方面有改善空間。被問及會否辭職時，他強調：「自己理直氣壯、做得好，只有懼怕我正義的人希望我辭職。」



議員完成質詢後，有議員提出臨時動議，譴責警務處處長包庇「警暴」，鄧及民政專員隨即離場。該動議在十四票贊成、一票反對下通過。







