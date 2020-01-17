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當黑糖水店 一年三次被淋油

2020-01-17 列印
■糖水店大門及櫥窗玻璃，染有一片約一乘三米的紅色漆油。
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　　西環一間糖水店，繼去年同月同日被淋潑漆油後，一年內第三次發生同類案件。昨凌晨保安員巡邏發現；警方聯絡女負責人了解，惟女負責人表示不明原因，警方正調查案件，並緝捕歹徒歸案。

　　現場為西環爹核士街十一號浚峯地下一間中式糖水店。昨凌晨三時許，大廈五十一歲姓徐保安員巡邏時，發現糖水店大門及櫥窗玻璃，染有一片約一乘三米的紅色漆油，於是報案。

　　警員聞訊到場，其後聯絡女負責人返回協助調查，惟女負責人也不知道何故接二連三遭人破壞。警方將案件列作刑事毀壞處理，刻正展開進一步調查，並根據附近「天眼」錄影，追緝歹徒歸案。該糖水店去年一月十六日及六月十四日，亦曾被歹徒向玻璃門潑淋油漆刑毀，至於是否同一幫歹徒所為，警方仍深入調查中。

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