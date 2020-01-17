交通燈組人手倍增 ﻿機電署增聘500人﻿﻿應付退休潮﻿

受反修例風波影響，本港近月約有一千四百組交通燈遭破壞，機電工程署署長薛永恒表示，署方亦迅即加派人手處理，交通燈應變人員由原來的八十人，去年底曾一度倍增至一百六十人，務求盡快復修工作。因應公務員退休高峰期，機電署今年會增聘五百名見習技術員，並投入五億元培訓，為計劃實施以來人數最多的一次。



過去社會衝突事件，全港二千個交通燈組中，有一千四百組遭破壞。據悉，曾試過有交通燈修復後兩小時又被破壞。機電署因應工作需要，交通燈組由八十人增至一百六十人，進行修復工程，現時接近百分之九十六的交通燈已修復，餘下交通燈因涉及控制器等問題，需要較長的修復時間。



機電工程署署長薛永恒表示，機電署的同事應變相當快，有百分之八十交通燈在二十四小時內完成修復，百分之十六亦在兩日內完成修復。署方亦增加交通燈保護措施，包括於一百四十個路邊交通燈控制器加裝保護殼，以及在一百五十四組交通燈的燈頭，加裝鐵網等。



對於公務員體系正踏入退休潮，薛永恒表示，機電署今年計劃招聘五百名見習技術員，規模為歷年最多，較往每年招聘約二百至三百人，增加達一倍水平。他指，員工入職月薪可達一萬六千元，將於三月十三日截止報名。



薛並指出，局方預算為每名學員投資約一百萬元，提供約三至四年培訓，總投資額約五億元。他指，完成培訓後，員工有機會留在機電署晉升監工，或調往其他政府部門，從事機電相關工作。



因應培訓工作增加，機電署會斥資五千萬元提升及更新訓練設施，包括引入VR虛擬實境訓練等。而實習技術員將接受專業培訓，同時有機會代表香港參與國際性機電工程比賽。



