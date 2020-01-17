營養師建議少吃賀年食品 ﻿65%受訪者﻿﻿不知反式脂肪「傷﻿心」

反式脂肪對心臟健康的危害甚大，研究發現，每增加百分之二從反式脂肪攝取的能量，心臟病風險便上升兩成三。有心臟專科醫生指，若然反式脂肪積少成多，將顯著增加患冠心病或腦中風等風險。此外，農曆新年將至，有註冊營養師建議，大部份賀年食品，如油角、笑口棗及蛋卷等，均可能含有反式脂肪，市民應少吃為妙。



為了解市民對反式脂肪的認知，香港心臟專科學院於去年七月至八月進行問卷檢查，成功收集六百份有效問卷，結果發現，三成六受訪者不知道甚麼是反式脂肪；六成五不知道反式脂肪比飽和脂肪更傷心；七成一不知道反式脂肪含量即使標示為零，仍有可能含有反式脂肪。



香港心臟專科學院院士暨世界心臟日二○二○專責宣傳及推廣委員會委員郭妙芳醫生指，反式脂肪是經「部份氫化」的不飽和脂肪，大多數在食品加工過程中形成，若然過量攝取，會增加血液中壞膽固醇的含量，容易誘發一系列「隱型殺手」，包括冠心病、心肌梗塞、腦中風等。此外，有研究顯示，比起飽和脂肪，反式脂肪對心臟病有更直接的影響，會顯著增加兩成一的心血管疾病發病率，及兩成八的死亡風險。



餅乾蛋糕都有「反脂」



郭妙芳又指，現時在香港的營養標籤制度下，每一百克含有少於零點三克反式脂肪的食品，會在營養標籤上顯示為零，有些食品如餅乾、蛋糕或麵包，雖然只有不足一克的反式脂肪，但積少成多，便大大增加心血管疾病及死亡風險。



此外，農曆新年將至，註冊營養師林思為指，市面上常見的賀年食品及禮盒，例如油角、笑口棗、曲奇餅、蝴蝶酥、蛋卷和酥條等，有可能每一百克含有約零點二至三點三克反式脂肪，進食少量或已超標。因此，市民應留意營養標籤上的反式脂肪含量，同時看否產品是否「（部份）氫化植物油」或「起酥油」等成份，排列愈前，代表含量愈高，對心臟的損害也愈大。



