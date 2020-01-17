煮賀年菜必備 27折換購韓國不粘鍋

農曆新年快到，又係一家之「煮」大顯身手嘅時候！韓國Neoflam Retro系列陶瓷塗層鑄鋁鍋具，採用Ecolon環保無毒陶瓷塗層鑄造，不含PFOA、鉛、鎘等對人體有害物質，用得安心之餘，全部鍋具都有不粘塗層，至啱用嚟炮製美味賀年菜。《頭條日報》讀者仲有低至二七折換購優惠，不能錯過！



Retro系列三款產品皆具粘性能，只需少油即可烹調，健康又易清洗！26CM煎鑊勝在深度夠，煎炒炸時食材不易濺出，煎賀年糕一流；22CM雙耳煲（2.8L）適合中小家庭炆燉煮食物，過年炆冬菇豬手等夠原汁原味；18CM單柄煲（1.8L）至啱一至二人份量煮食，慶祝新年煮鮑汁花膠麵撈起亦唔錯！全部鍋具均適用於明火、電磁爐及電爐。兩款煲附帶的玻璃蓋上面仲設有防溢魔法蒸氣氣孔，可避免誤觸氣孔而被燙傷。加上薄荷藍色外觀清新舒服，令入廚添視覺享受。《頭條日報》換購優惠折後由二百六十九元至三百一十九元（建議零售價九百五十元至一千一百八十元），美觀、好用又抵用，即刻上網換購新鍋具下廚啦！