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尖沙咀汽車遭破窗爆竊

2020-01-17 列印
尖沙咀汽車遭破窗爆竊
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　　車內盜竊防不勝防，一輛停泊尖沙咀路邊七人車，遭賊人擊毀車窗爆竊，司機取車時發現報警，點算後證實損失數張提款卡。現場為尖沙咀松山道路邊，昨凌晨四時許，一名男子返回現場取回停泊路邊的七人車時，驚見車窗遭人以硬物擊毀，車內有搜掠痕跡，相信遭人爆竊報警求助。警員接報到場，經司機點算後，證實失去三張提款卡。警員一度在附近兜截可疑人，惟未有發現。警方調查後案件列車內盜竊處理，並翻看附近大廈及店舖閉路電視錄影追緝賊歸案。

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