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食肆遭電閘黨爆竊 失數千元銀頭

2020-01-17 列印
■尖沙咀食肆遭爆竊，警方到場調查。
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　　尖沙咀一家餐廳昨日遭電閘黨爆竊，職員返回開門營業時，發現店內有搜掠痕迹及收銀機被撬毀報警。警員到場負責人點算後，證實損失數千元銀頭，警方事後翻看閉路電視錄影追緝賊人。

　　現場為樂道二十一號A地下一間餐廳，昨晨六時四十分，餐廳一名職員返回準備開門營業，但抵門外時，發現電閘掣被人撬毀，捲閘亦遭打開，心知不妙。進入店內時，再發現有搜掠痕跡，店內一部收銀機被撬毀，機內現金被搜掠一空，職員見狀立即報警。警員接報到場，一度在附近一帶兜截可疑人，但沒有發現，負責人事後點算，證實損失現金約三千六百元。警員調查後，案件列爆竊處理，交油尖警區刑事調查隊跟進。

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