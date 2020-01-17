﻿賊王季炳雄明刑滿出獄﻿ ﻿放逐美國料涉另案被捕﻿

香港「三大賊王」之一季炳雄○三年在佐敦落網及被定罪判監二十四年，囚禁至今十七年，扣減假期後於周六刑滿出獄。根據最新一期《東周刊》報道，由於季炳雄並非香港人，亦沒有香港身份證，只持有美國護照，故出獄後會被遞解出境，將他送往美國紐約。有消息指，他申請美國護照時涉嫌使用假資料，所以抵埗後或會再被拘捕。



「由於季炳雄身份特殊，警方、懲教署及入境處討論其出獄安排，決定十八日早上懲教署按正常程序替其辦理出獄手續，便安排專車將他從赤柱監獄直接送到機場，警方沿途派飛虎隊全程『護送』，但不會同車。抵達機場後，交由入境處職員接收，再將他押解上飛機離開香港，獨自飛美國。」一名知情人士說。



《東周刊》獲悉，季炳雄當日會乘搭美國聯合航空的UA180航班，飛往美國紐約紐華克自由國際機場，航程約十五小時。知情人士續說：「季炳雄沒有香港身份證，按程序不可逗留香港，入境處已確認他持有效美國護照，所以會即時解返美國，他本人亦知相關安排。」



有知情人士向《東周刊》透露，「他在獄中初期很衝動，曾經跟囚友打架，入面的人都忌他三分，他亦不會同囚友交往。他亦從來沒有親人探監，探監名單內只有一兩個朋友，該些人一個月最多只探他一次。近年他變得愈來愈靜，無再搞事，由做裝訂書籍，轉到製衣工場車衣，每月人工約六百元。由於他屬於高危級別囚犯，一直被安排住在獨立監倉，日間會與其他囚友共同活動。」



當年涉用假資料申美護照



現年五十九歲的季炳雄即將重獲自由，有消息指，他當年申請美國護照時，涉嫌使用虛假資料，因此抵埗紐約後，或會被當地執法部門拘捕調查。如果情況嚴重的話，不排除會將其美國護照註銷，趕他出境。



季炳雄與已去世的葉繼歡及「大富豪」張子強，被稱為香港三大賊王。相對葉繼歡有勇無謀，張子強高調炫耀，季炳雄低調謹慎，偏愛打劫珠寶行，目標均為港鐵站附近名店，方便乘亂逃走。



季炳雄真正身份叫「關德榮」，七十年代在廣州做扒手，八十年代隨扒手集團偷渡來港，繼續以盜竊為生。他八四年在獄中認識曾持槍劫金行的黃志明，並通過他加入一個省港旗兵組成的「大圈幫」。



八五年五月，他出獄不久即策劃轟動一時的尖沙咀表行械劫案，掠走價值一百八十萬元名錶，期間與警員駁火逾百槍。至九十年代中，他與同黨先後策劃多宗珠寶行及金行械劫，涉及金額近二千五百萬元。每次犯案都會與警方展開大量駁火，造成多名市民及警察受傷，當中一名女途人死亡。



警方○一年將他列為頭號通緝犯，破紀錄懸紅二百萬元，再透過國際刑警進行全球通緝。兩年後，警方得悉他與同黨在佐敦居住，飛虎隊趁他們睡夢中破門拘捕。季炳雄因使用槍械、意圖拒捕、無牌管有槍彈及爆炸品等罪成，被判重囚二十四年。



