﻿回收樹資源疑欠方針﻿ ﻿可用之材淪為廢柴﻿

近年本港樹木回收政策屢受批評，政府年棄置逾萬噸園林廢物，超強颱風「山竹」引致大量塌樹更顯出樹木欠缺回收出路，問題延至今時仍未見好轉。據《星島日報》報道，近日有木工藝術家發現一批樹木在空地閒置五六年，質疑政府的回收樹木思維沒進步，且欠指引。環團批評政府提出減少和處理園林廢物指引多年，政府部門卻鮮有執行，亦無妥善存放有關樹木，令以「可用之材」淪為「廢柴」。







據《星島日報》報道，木工藝術家Ricky（化名）近日視察了一批由政府部門外判承辦商保存的樹材，原計劃悉數製作公共雕塑及家具，不料到場始發現該批樹材跟廢材別無兩樣。他慨歎，此項目曾有顧問報告說明如何保存及回收可能性，惟因工程延期，樹材閒置海邊空地長達五六年。



城市樹木資源中心「樹後生活」創辦人凌展騰估計，部份樹木存放數年未處理，或因樹材於地盤最早期開墾土地時預留作項目設施，項目中後期才開始設計和製作，樹木回收有時也須循繁瑣投標程序，樹木移除至正式回收處理可能歷時一年半至兩年，以往更有政府部門的樹木回收進行到一半，回收商因低估項目要求而突然中斷合作，拖長回收時間。



「山竹」襲港導致大量塌樹，引起外界關注樹木回收。凌展騰稱，漁護署、路政署和建築署等部門此前已嘗試回收樹木，惟政府一直未有清晰的回收方法和方針，每次回收樹木未能統一整合，加上各回收項目須獨立招標，限於項目大小和要求，未必可共用回收樹木。



回收承辦商任由木材閒置



參考環境局數據，本港堆填區日均接收約一百六十公噸園林棄置物，過往政府部門收集的園林廢物高達九成被送往堆填區棄置。Ricky指，現時樹木在香港無太多出路，政府部門在「山竹」過後對樹木回收的意識雖有加強，但不少樹材回收後可用部份有限，「不進行樹木乾燥、開板等前期處理，加上沒就樹木的品種、尺寸分類，單靠民間力量很難做得好。」



回收樹木需指引，亦需妥善跟進。香港環境保護協會主席樊熙泰一七年底揭發，環保署聘請的回收計劃承辦商將部份回收得來的聖誕樹擺放回收場近一年仍未處理，未符合政府招標文件要求，部份長期置放的聖誕樹更長出白色霉菌，難以再造成肥料或園藝覆蓋物。樊熙泰認為，事件反映有關部門不重視回收園林廢料，疏於監察承辦商。



綠色力量副主席文志森表示，港府一四年推出《減少和處理園林廢物指引》，一度展示出回收園林廢物的決心，惟至今僅個別政府部門有執行指引，如康文署會將塌樹破碎，製成肥料循環再用，其他部門則未見積極跟隨。問題在「山竹」襲港後更加明顯，雖然政府在啟德設立臨時收集處，擺放大批風災後倒塌的樹木，但收集處屬露天空間，樹木經過暴曬及淋雨，容易發霉。此外，當局亦未有要求前線處理塌樹的人員，先確認樹木沒有遭受真菌感染，就存放於收集處，結果令真菌傳播，原本有用的樹木卻變成廢料。



文志森指出，外國主要將園林廢料回收再造成肥料及木煤，但眼見本港園林廢料回收率低下，如有木工藝術家有意回收木材成為家具及雕塑，有關部門應積極協助，他建議政府設立網上平台，讓政府部門發佈樹木相關工程的資訊，令藝術家可以在現場取走樹木，免卻長時間存放樹木的不良影響。



