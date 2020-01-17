﻿增隔離病牀一加一減遊戲﻿ ﻿醫護界：非短期內可完成﻿

武漢不明肺炎遇上流感高峰期，公立醫院病牀一位難求，上周醫管局及食衞局局長陳肇始向市民派定心丸，聲稱可於七十二小時內將隔離病牀增至一千四百張。《星島日報》整合政府文件及醫護界資料，發現一千四百張病牀實為全港公院具備隔離設備的病牀總和，而其中約千張病牀目前屬於普通病房，換言之，要增加隔離病牀，須向目前同樣緊絀的普通病房搶牀位，加牀一說實為一加一減的數字遊戲。醫護界亦質疑，要將普通病房病人清空，改為隔離病牀亦非短時間可完成的程序，批評局長言論令市民誤以為公院有足夠牀位同時應對流感及不明肺炎兩大挑戰。



據《星島日報》報道，醫管局質素及安全總監鍾健禮上周二表示，醫管局可於七十二小時內，將隔離病牀數目由常規的四百八十張，增至一千四百張。其言論一出，隨即引來大批醫生的質疑，直言在流感高峰期下，公立醫院有數十名病人滯留急症室，通宵等候入院，更形容「環境擠逼如難民營」。衞生服務界立法會議員李國麟其後於立法會質問陳肇始如何加牀，陳僅指一千四百張隔離病牀分布於十六所公立醫院，本報昨日再就病牀向食衞局查詢，發言人表示沒有補充，着記者向醫管局了解詳細數字。



《星島》翻查文件，終發現一千四百張病牀的分布。原來在○三年沙士後，為應付大規模傳染病爆發，立法會向醫管局撥款近五億元，為九所急症醫院設隔離病房，包括單人房、雙人房及四人房，合共一千二百八十一張病牀。此外，醫管局當時亦為明愛醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院、北區醫院及仁濟醫院，進行小型改善工程，提供最少十間隔離房間，即五所醫院最少提供五十張病牀，即十四所醫院已有一千三百三十一張病牀，接近陳肇始連日來提及的數字。



千張病牀目前屬普通病房



然而，當年醫院的隔離病房由原有病房改裝，為了善用資源，部份隔離病牀在沒有大規模傳染病爆發時，均被調配為普通病房使用。公共醫療醫生協會會長馬仲儀估計，目前有兩三成隔離病牀已有其他病人入住，一旦要設置一千四百張隔離病牀，將因配合隔離規格而導致整體病牀數目減少，「普通科沒有幾十張牀並非小事，內科每日就在十幾至三十幾張病牀裏掙扎。」



事實上，根據醫管局最新數字，前日內科住院病牀於午夜時佔用率達百分之一百零九，現有病牀已不敷應用。李國麟批評，陳肇始提出的隔離病牀數目不過是數字遊戲，令人誤以為公立醫院可額外增加逾千病牀，實際上只是將普通病房，轉為隔離病房，「問題是現在公院沒有一張病牀是空的，要抽調病牀的話，現在留在病房的病人可以去哪裏？」



退一步說，假設隔離病牀可於七十二小時內完成調配，但為了避免交叉感染，部份四人房及雙人房只會有一名病人入住，令隔離病牀難以百分百使用。馬仲儀指出，流感患者若病情危重，須使用呼吸機及抽痰，醫護一般會將病人單獨隔離，至於近期的武漢肺炎，懷疑個案亦是單獨隔離，「如有大量疑似個案，確實會對隔離病房造成負擔，假若有首個確診個案或社區爆發，就會更大負擔。」



