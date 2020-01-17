﻿增隔離病牀一加一減遊戲﻿ ﻿醫護界：非短期內可完成﻿

據《星島日報》報道，醫管局質素及安全總監鍾健禮上周二表示，醫管局可於七十二小時內，將隔離病牀數目由常規的四百八十張，增至一千四百張。其言論一出，隨即引來大批醫生的質疑，直言在流感高峰期下，公立醫院有數十名病人滯留急症室，通宵等候入院，更形容「環境擠逼如難民營」。衞生服務界立法會議員李國麟其後於立法會質問陳肇始如何加牀，陳僅指一千四百張隔離病牀分布於十六所公立醫院，本報昨日再就病牀向食衞局查詢，發言人表示沒有補充，着記者向醫管局了解詳細數字。
《星島》翻查文件，終發現一千四百張病牀的分布。原來在○三年沙士後，為應付大規模傳染病爆發，立法會向醫管局撥款近五億元，為九所急症醫院設隔離病房，包括單人房、雙人房及四人房，合共一千二百八十一張病牀。此外，醫管局當時亦為明愛醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院、北區醫院及仁濟醫院，進行小型改善工程，提供最少十間隔離房間，即五所醫院最少提供五十張病牀，即十四所醫院已有一千三百三十一張病牀，接近陳肇始連日來提及的數字。
千張病牀目前屬普通病房
然而，當年醫院的隔離病房由原有病房改裝，為了善用資源，部份隔離病牀在沒有大規模傳染病爆發時，均被調配為普通病房使用。公共醫療醫生協會會長馬仲儀估計，目前有兩三成隔離病牀已有其他病人入住，一旦要設置一千四百張隔離病牀，將因配合隔離規格而導致整體病牀數目減少，「普通科沒有幾十張牀並非小事，內科每日就在十幾至三十幾張病牀裏掙扎。」
事實上，根據醫管局最新數字，前日內科住院病牀於午夜時佔用率達百分之一百零九，現有病牀已不敷應用。李國麟批評，陳肇始提出的隔離病牀數目不過是數字遊戲，令人誤以為公立醫院可額外增加逾千病牀，實際上只是將普通病房，轉為隔離病房，「問題是現在公院沒有一張病牀是空的，要抽調病牀的話，現在留在病房的病人可以去哪裏？」
退一步說，假設隔離病牀可於七十二小時內完成調配，但為了避免交叉感染，部份四人房及雙人房只會有一名病人入住，令隔離病牀難以百分百使用。馬仲儀指出，流感患者若病情危重，須使用呼吸機及抽痰，醫護一般會將病人單獨隔離，至於近期的武漢肺炎，懷疑個案亦是單獨隔離，「如有大量疑似個案，確實會對隔離病房造成負擔，假若有首個確診個案或社區爆發，就會更大負擔。」