﻿尋幽深度旅行興起﻿ ﻿獨遊女性大幅增加﻿

旅遊是現代人生活的一部份，不少人一年總要外遊幾次。根據最新一期《東周刊》報道，旅遊網站紛紛預測未來旅遊新趨勢。其中旅遊的模式亦將由以往享受為主，變成要和當地人建立關係的深度遊；旅客亦不介意多花時間在交通上，因為覺得是體驗之一，此外，獨遊的女性將大幅增加。



《東周刊》指出，多個國際旅客網站都為未來旅遊新趨勢作預測，如Expedia和天巡網（Skyscanner）分析了用戶的搜尋資料，繽客（booking.com）則在二十九個國家，收集二萬二千名用戶的問卷，分析他們的旅遊習慣和心態。



近年全球很多景點因為旅客過多而「迫爆」，嚴重影響當地居民生活。有見及此，不少資深旅客漸漸轉而尋找環境與熱門勝地相近的冷門景點，例如想到秘魯馬丘比丘的旅客，或會轉遊當地更古老、卻較少人到的遺跡克拉帕（Kuelap）。



發掘較冷門的地方旅遊，亦可以令旅客得到與眾不同的旅遊體驗。根據天巡網數據，本來已在首五十位的國家之中，阿根廷、奧地利和巴西在去年的搜尋率都大幅上升；至於阿塞拜疆、烏茲別克和加納等較冷門國家，也漸漸得到旅客的關注，阿塞拜疆的搜尋率更上升逾四成。



一些熱門國家的二線城市，都成為旅客的新目標，如日本四國的高松、南韓濟州島上的西歸浦和越南的寧平等，都被預測為旅遊界明日之星。



未來的旅客或不再在意交通快與慢，甚至視長途交通工具為體驗。根據繽客的數據，有逾六成旅客將棄飛機，而花更多時間在交通之上，他們認為坐火車或巴士，可以欣賞風景之餘，更把之視為旅程的一部份，他們亦對歷史上著名列車，如東方快車等特別有興趣。



二線城市成新興旅遊點



根據天巡網的資料，去年最受歡迎的旅行模式就是慢遊，佔總數兩成七，預料未來會持續。所謂慢，不僅是交通，而是遊覽的方式亦有所不同。現時旅客傾向深度遊，如要與當地人接觸、聊天，甚至建立關係，而不但單是參觀景點就算。



這些旅客希望認識當地的文化及傳統，較少「打卡」行程，部份人更會在旅遊之前做足功課，刻意走到較少旅客的地區。認識文化其中一環包括食物，旅客傾向參加當地的烹飪班，用當地出產的材料製作傳統菜式。



然而，慢遊增加之餘，極短的旅遊亦不少，佔兩成半。相對以往一年去一次長旅遊，現時旅客即使只有兩、三天，也要去一趟旅遊，但目的與前者不同，不是要求新體驗，而是務求多去旅遊，逃離一下現實，放鬆身心，為自己充電。



根據Travelport、Sabre及Amadeus三個旅遊網的數據，自一六年起，個人旅行持續增長，去年已佔總數一成八，這些旅客以八、九十後為主，當中八成四是女性，而且不僅是單身女性會一個人去旅行，連已婚的女性也享受獨遊。一個人旅行的主因是自由，其次是因為不用花時間等旅伴，亦有人因為要挑戰自己而獨自上路。



