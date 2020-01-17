﻿玄學家批澳門流年﻿ ﻿事事暢順進收成期﻿

庚子鼠年將至，適逢澳門特區第五屆政府上場，澳門各界都期望整體環境出現良好新氣象。最新一期《東周刊》邀請不同玄學家以立春八字、求籤卜算及塔羅牌等不同方式，全方位批算澳門鼠年運程，亦會教大家如何趨吉避凶，並提供正月到各大賭場博彩的風水攻略。



「今年我替澳門鼠年占卦，求得中吉靈籤『武則天賞花』，典故源於武則天在位時，曾於冬殘春未至的時候突然興起賞花，百花仙子遂為她擊鼓催花，成功如她所願，卦象顯示澳門流年大利，事事暢順。」玄學家司徒法正批算說。



他又說：「賀一誠丁酉年出生，流年破太歲，被凶星纏繞，幸好今年他亦有『天喜星』入宮，得貴人相助，逢凶化吉。」



「星斗居風水顧問館」劉志遠師傅，則以塔羅牌批算澳門運程。他抽出三張牌為澳門卜算，每張牌代表四個月運程，牌序依次為正向「魔術師」、正向「命運之輪」及逆向「女皇」，「『魔術師』牌代表政府將於首四個月推出創新及進取政策；『命運之輪』顯示五至八月好多人擁護及響應其政策；去到九至十二月出現逆向『女皇』，代表有關政策雖然成功，但成效較預期差。」



劉志遠另測算賀一誠的流年工作運程，分別抽到逆向「女皇」、正向「智者」及逆向「命運之輪」，「從牌序分析，雖然賀一誠擁有智者的聰明和遠見，但管治班子剛組成，仍要時間磨合及培養默契，推行政策時或有阻滯。」



但他補充，隨着中央推出多項與橫琴有關的惠澳政策，包括批准蓮花口岸遷移橫琴、擬撥出十八萬平方米土地興建「澳人澳地」房屋等，均對提升澳門運勢有幫助，「澳門是蓮花寶地，要知道植物根部愈是粗壯，花便愈茂盛。橫琴位處澳門之下，玄學上有根的意思，有助壯大澳門發展。據中國風水曆法，現在行緊八運，正神在東北，澳門特別旺；去到二四年，全球轉入九運，位處西南零神位的橫琴運勢開始騰飛，澳門在當地的投資，便進入收成期。」



吳佩孚劉志遠：施政受阻



另一玄學家吳佩孚亦指，澳門近年增添港珠澳大橋口岸，而連接灣仔的內港碼頭口岸即將重開，青茂口岸又將於今年落成，對澳門地運都有助力，「流水愈是多彎，便愈是聚氣聚財，而口岸在玄學上就有港灣的作用，所以愈多愈好。」



他續說：「澳門在中國正南方，流年有『二黑』巨門病星降臨，顯示傳染病肆虐的風險增加。二黑亦代表滯後、緩慢和意外，除了政府施政因而受到阻延，亦會發生各種工業意外；另外流年立春八字五行的『土』不穩，當心涉及樓宇，以及架空基建、例如輕軌的事故。」



替不少賭廳廳主、博彩從業員及公務員擔任風水顧問的玄學家麥挺軀，也卜算澳門或受傳染病侵襲，「流年立春八字『金』太旺，觀乎五行與人體的關係，『金』是主宰肺部及大腸健康，也代表整個呼吸道系統，現時新型病毒性肺炎肆虐，澳門衞生部門要小心應對。根據九宮飛星圖，今年正東方為『五黃』大病位，座向顯示港珠澳大橋澳門口岸向東，意味疫症由這口岸傳入的機會較高，要加強檢疫。」



每逢新春，澳門賭場定必人頭湧湧，個個都想發新年財。曾協助多間賭場及賭廳擺風水局的司徒法正說：「新濠影匯向蓮花口岸的側門，擺放一對貔貅，原意是向側門入場的賭客作出影響，但輕軌通車後，猶如一條龍將賭場重重包圍，貔貅遇龍，邊有得鬥。我建議賭客循此門入場，並帶備一個小水瓶，盛載門口瀑布的水帶在身上，始入場搏殺，勝算將會增加。」他續指，旅客如在正月期間按照自己生肖當旺的日子與時間，再選擇適合自己的賭場，較易獲利。



