﻿「輪椅世界二哥」陳浩源﻿ ﻿運動救一命圓港隊之夢﻿

羽毛球界的林丹和李宗偉互為勁敵，惺惺相惜，輪椅羽毛球界同樣有對一時瑜亮的最佳對手，熱血程度不下於林李之爭。據最新一期《東周刊》報道，近年成為輪椅羽毛球界「世界二哥」的港隊代表陳浩源，與世界第一的韓國代表Kim Jung Jun鬥得難分難解，去年七場大戰，陳浩源贏三場，輸四場，全部大型比賽均由他倆包辦一二名。



《東周刊》指出，陳浩源○八年因為在內地公幹返港時遇上嚴重車禍，左腿截肢，從此變成傷健人士。沒想到失去一條腿，反而讓他圓了中學時不敢高攀的港隊之夢，成為香港第一位，也是唯一的輪椅羽毛球運動員。去年，他的勵志經歷，讓他獲選「香港十大傑青」。



小時在荃灣石圍角邨長大的陳浩源，是父母眼中的「甩繩馬騮」，熱愛踢波和打羽毛球，中學時每天放學後，例必波不離手。男生總幻想成為球場上的英雄，陳浩源也曾經憧憬當上港隊選手。中五至至中七那三年，他如有神助，連續三年拿下荃灣區羽毛球單打冠軍。



中七畢業後，他投身一家電子公司當市場營銷工作，與港隊夢愈走愈遠。當他一條心準備幹一番事業，命運卻在弄人。



○八年年三十晚，當陳浩源趕赴內地廠房吃年夜飯，回程坐上友人的順風車，就在距離回港關口只差十五分鐘車程，突然發生車禍，同事當場死亡，他僥倖逃過一劫，卻重傷昏迷。醒來一刻已是大年初一，身在沙田威爾斯醫院的深切治療部，左腿已經截肢在骨科病房療傷的日子，院友見他斷了一條腿，會諒解，沒有歧視；真正的困難與挑戰，是離開醫院後才開始。



訓練九個月贏香港冠軍



沉淪痛苦邊緣，是運動救回他一命。他憶起中六時認識硬地滾球殘奧會金牌得主劉恩賜，主動聯絡對方傾訴不快，「他天生要坐輪椅，但他讓我知道，做了傷殘人士都可繼續運動，儘管你變成這樣，人生還是有希望的。」黑暗盡頭果然有出路，其後有朋友介紹了一份文職工作，收入漸穩定，碰巧有教練建議他轉打輪椅羽毛球，陳浩源想了想，決定放膽一試，開始投入輪椅羽毛球的訓練。經過九個月鍛煉，○九年參加一個殘疾人士羽毛球比賽，即獲得人生首個香港冠軍。當時輪椅人士較多玩劍擊和硬地滾球，很少人玩羽毛球，香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會看到陳浩源既年輕又有潛質，決定開展輪椅羽毛球運動，就此成為了該運動的港隊唯一代表。



一四年，殘奧會宣佈將輪椅羽毛球納入今年殘奧運動會項目，世界各國勁旅對這運動投放更多資源，競爭更劇烈。一七年，香港體育學院及殘奧會推行傷殘人士全職運動員先導計劃，陳浩源終於圓夢，成為全職港隊代表。



短短幾年間，陳浩源進步神速。他回想一三年首次與Kim Jung Jun，完全敵不過對方，「他在一二年出道至一八年都從沒輸過，就好像一座大山一樣。」但陳浩源不放棄，艱苦鍛煉，終在一八年的十一月澳洲賽場上，讓Kim Jung Jun首嚐敗績。



