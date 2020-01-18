社會氣氛稍緩 市況見起色 提早團年飯訂座熱爆

歲晚臨近，傳統為家人一起吃團年飯。近半個月社會氣氛有所緩和，多了市民晚間外出用膳，部份酒樓今明兩日訂位爆滿情況。餐飲聯業協會會長黃家和表示，這一周訂位情況突然好轉，普遍酒樓訂座率為八成，他卻稱「有人頭不等於生意好」，市民預訂的套餐約為五千五百至五千八百元，較去年少約數百元。



還有一周便踏入農曆新年，市民即將送豬迎鼠，不少市民也會按傳統和家人一起吃團年飯。近一周飲食業界就傳出好消息，因社會氣氛稍為平淡，部份酒樓在今明兩日出現訂位爆滿情況。餐飲聯業協會會長黃家和表示，這一周訂位情況突然好轉，普遍酒樓訂座率為八成。雖然有所好轉，但他不諱言「有人頭不等於生意好」，相較去年的實惠菜單，今年普遍金額為五千五百至五千八百元，比去年的六千三百元少五百至八百元。「去年生意旺，團年飯可以做兩輪，今年做滿一輪已算不錯。」



訂枱集中七時 生意無兩輪



飲食業職工總會主席郭宏興表示，這星期少了堵路情況，市民開始較多在晚市時間外出用餐，故有較多團年飯訂位，並集中晚上七時的時段。他指市民會選擇住所附近的酒樓：「他們擔心安全，始終有大有小又不是住附近，不想選擇晚一點的時間。」惟相較去年會再早一星期出現訂位爆滿的情況。他表示，現時已訂不到今明兩日七時的餐酒席，相反仍可訂晚一點的八及九點，但今年生意只可做一輪，不像去年般可做兩輪。郭又指，食肆賺少了，因為酒樓沒有推出較貴的賀年套餐，「現在仍採用特價餐再加上數款賀年食品，一圍十二人約四千元，去年為六千至七千元。」



由於早前生意不景氣，各食肆不再聘用「炒散」兼職工，甚至傳出裁員消息。郭表示，有工友反映酒樓近期開始請兼職工，更區區都有請。去年上半年飲食業生意興旺，人手不足，他謂，即使是生手也獲聘用；今年則不見這場景，食肆主要請熟手，如熟人介紹的兼職工。時薪從去年的八十至一百元，跌至今年的六十至七十元。



餐飲管理協會會長楊位醒則稱，本周三四市民開始「密集式訂枱」，現時若要訂枱就要選擇周一至五，即年廿六至年三十的日子。未來數日，就以年三十最旺場。除了市民吃團年飯，商業機構又與員工相聚做節。楊位醒表示今年較少商業公司訂枱，所訂的數量也減三至五成。