﻿警拘維修員起手槍子彈 ﻿﻿疑郵購槍械零件組裝﻿

警方昨日在沙田拘捕一名任職櫃員機維修員男子，相信他利用網上購物平台，從美國購買槍械零件郵寄來港，然後將槍枝重新裝嵌，然後交給反修例風波的警民衝突中勇武示威者，疑在遊行期間對付警員。警方檢獲一支P80型曲尺半自動手槍及逾五百發長短槍子彈，其中四十七發子彈已裝進七個彈匣中，手槍可隨時發射，至於曾否使用則仍待調查。



反修例風波持續，勇武示威者使用武器殺傷力愈來愈大。俗稱O記的警方有組織罪案及三合會調查科表示，本月八至十日，警方經蒐證及深入調查，在土瓜灣一間速遞公司，截獲十個由美國寄港的可疑郵包，檢查後共檢獲三百六十二發屬AR15的長槍子彈、一百五十發九毫米短槍子彈、九十九條引爆電線及一批槍械零件，包括瞄準器、前後準星、手把等。



10可疑郵包由美國寄港



警方調查後，相信有人經網上購買該批槍械零件郵寄回港，然後再化零為整重新裝嵌。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，探員經順藤摸瓜調查後，掌握資料鎖定目標人物後，昨早八時認為時機成熟，掩至沙田廣源邨一公屋單位，拘捕一名二十七歲男子，據悉，他任職櫃員機維修員。



探員其後持法庭手令押被捕男子返回住所搜查，在單位內檢獲一枝P80半自動曲尺手槍及九十發子彈，其中四十七發子彈已被放入七個彈匣內，手槍可隨時發射。警方相信被捕男子與近期多宗檢獲槍械被捕的集團有關聯，相信被捕人士製作槍械供成員用，遂以涉嫌無牌藏有槍械等將其拘捕帶署扣查。



47子彈已裝進彈匣



警方表示，警方在上月四宗檢獲槍械、子彈及土製炸彈案中，檢獲的證物與今次類同，不排除案件有關連，至於與日前上水破獲的土製炸彈實村屋實驗室有否關連，則仍在調查中。



警方稱，集團將郵遞槍械拆件令警方調查有困難，但警方與其他執法機構有密切聯絡，發現漏洞會設法堵塞。警方重申，藏槍是嚴重罪行，最高可囚十四年。



