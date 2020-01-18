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涉屯門貼連儂牆 休班警被捕

2020-01-18 列印
　　反修例風波持續七個月，經常有涉及「連儂牆」衝突事件。昨凌晨約三時，警方接獲市民報警，指有多名可疑人在屯門輕鐵龍門站天橋徘徊。警方接報到場調查，發現天橋上的「連儂牆」有刮花痕跡及新張貼的海報。

13歲中學生亦被捕

　　警員其後在二百米外輕鐵車廠站地下出入口，發現五男三女可疑人，年齡介乎十三至六十歲，截查後在他們身上檢獲一批電鑽、油掃、手套、海報、剪刀及鐵鉗等，於是以涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產拘捕。其中一名被捕十三歲女童為中二學生，探員事後將他們帶署，案件交由屯門重案組第一隊跟進調查。

　　網上消息稱，被捕八人中，其中一人姓黃，三十一歲，他為一名現役警員，駐守新界其中一警署的軍裝巡邏小隊人員；同行被捕一名女子為其女友，為一名實習醫生。

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